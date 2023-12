La China Suárez en un espléndido presente

La China Suárez trabaja en Argentina y en el exterior, triunfando como actriz, cantante y modelo en el universo digital. Luego de su salida en las ficciones que protagonizó en la adolescencia, la mujer se abocó a hacer películas y series para la pantalla chica. También supo trabajar como modelo en el universo digital, como lo hace hasta la actualidad. Sin embargo, la mujer no estaba del todo quieta y comenzó a explotar su costado como cantante, ha hecho colaboraciones con artistas importantes y también lanzó sus hits.

A sus treinta y un años, la mujer abrió las encuestas en su Instagram para interactuar con sus seguidores y que le hagan preguntas. Ella eligió las incógnitas que repasaría para hablar por esta red con sus más de seis millones de seguidores. La primera pregunta que respondió era si se iría a vivir a otro país, pero dijo que amaba estar en este suelo. Es por ello que la mujer lo dejó bien en claro, además en esta región viven sus hijos. La primera hija la tuvo con Nico Cabré y los otros dos son fruto de su amor con Benjamín Vicuña.

Por otro lado, una seguidora quiso preguntarle cómo hacía para verse radiante siempre en las redes, donde sube fotos mostrando su rutina, sus looks y hasta los vestuarios que tiene. Ante esa duda, ella dijo que no postea cuando está triste. Por otro lado, la hija mayor de la mujer preguntó quién era Lauty Gram, lo que la descoloco por completo. La nena que estaba presente leyó en voz alta, lo que fue un motivo para que su mamá le llame la atención a pura risa. Luego, la China no dijo nada y todo continuó como sucede con sus emisiones en vivo a través de las redes sociales.

El amor en su vida

Hace unos meses, los rumores sobre un romance entre Eugenia Suárez y el youtuber Lauty Gram comenzó a circular con fuerza, pero ninguno de los chicos afirmó ni negó nada al respecto. Asimismo, se han hecho demostraciones de afecto a través de las redes sociales y todo marcharía sobre ruedas. Es más, fue la especialista en redes sociales conocida como Pochi la persona que reveló las primeras fotos de la pareja viéndose a escondidas.

Los rumores de romance entre María Eugenia “la China” Suárez y Lautaro González Cadicamo, más conocido como Lauty Gram, comenzaron a circular algunos meses atrás, luego de varios gestos que tuvieron el uno con el otro a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Y se intensificaron recientemente, cuando, después de la gala de los Latin Grammy 2023 en Sevilla, el influencer le dio like a un posteo en el que la actriz fue etiquetada. Los tortolitos estaban de lo más acaramelados y no ocultaban su amor ante la mirada de los presentes en un bar, un ámbito por demás público.

Vale mencionar que la mujer venía de un duelo tras separarse del cantante Rusherking. Para dar a conocer la noticia, la chica había revelado: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseó un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

Su tesoro más preciado: Los hijos

Eugenia Suárez acababa de cumplir la mayoría de edad cuando conoció al actor Nicolás Cabré, mientras grababan la novela Los únicos. El flechazo fue inminente y la pareja comenzó a salir enseguida. Asimismo, los tortolitos se fueron a un viaje internacional y, al volver, dieron la noticia de que la familia se agrandaba con la llegada de una niña a la que llamaron Rufina, que ahora acaba de cumplir los diez años.

Por otro lado, la pareja decidió seguir por caminos separados y todo concluyó en buenos términos. Después de este romance, la diva vivió otros y conoció al actor Benjamín Vicuña, con el que fundó otra familia con sus hijos, Amancio y Magnolia. Vale mencionar que él tenía otros cuatro niños, frutos de su amor con Pampita Ardohain. Las familias ensambladas funcionaron a la perfección y todo marchó sobre ruedas, hasta en la actualidad que pueden vérselos disfrutando en comunidad.

El trabajo

La actriz ha trabajado desde su primera infancia y estuvo inmersa en los proyectos de Cris Morena. Por otro lado, participó de los proyectos de cine que más le convinieron y además triunfa en el exterior.

La primera vez fue en Absurdah, donde interpretó a una joven con anorexia y bulimia. Este filme está basado en la biografía de Cielo Latini, una autora argentina que tiene más de un éxito en su haber. Luego, la mujer estuvo en El hilo rojo, un filme donde conoció a Benjamín Vicuña, compartieron elenco y se enamoraron. Estuvieron cinco años juntos y también compartieron elenco en Los padecientes.

Siempre en relación con el cine, la China aceptó trabajar en Solo se vive una vez, junto a su amigo Peter Lanzani que también estuvo en esta entrega cómica. Se trata de un estafador que adopta otra identidad. Con una expectativa internacional, la mujer tuvo una propuesta para trabajar en Objetos, una cinta que trata del tráfico de personas. Allí compartió elenco con Álvaro Morte, que trabajó en La casa de papel.