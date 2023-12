Las voces latinas de Los Simpson en Argentina

Nancy Mackenzie, la inconfundible voz de Marge; Humberto Vélez, la icónica voz de Homero; Claudia Motta, la pícara voz de Bart y Paty Acevedo, la dulce voz de Lisa, estuvieron en el país, invitados por Argentina Comic-Con. Los cuatro se presentaron en el main stage repleto de fans y recibieron en sus stands a todos aquellos que quisieron saludarlos. Con ellos hablamos para conocer más de su trabajo.

―¿Cómo se sienten en Argentina Comic-Con y venir y compartir con los fanáticos del país?

―Humberto Vélez: Bueno, son dos cosas maravillosas. A Argentina, he venido tantas veces que me aficionaron a varias costumbres, como el mate y otras costumbres que no se pueden decir, pero Comic-Con es el evento más impresionante que yo he visto y al menos a mí me han tratado maravillosamente. Creo que a las chicas también, el hotel, el hospedaje, la alimentación y el cuidado, ahora el manejo de la prensa, todo eso está impresionante, así que me siento muy bien en Argentina, donde he venido durante muchos años. Casi mi segunda patria, vengo aquí cuatro o cinco veces al año y me quedaba mucho tiempo, he hecho giras por todo el país, desde el sur hasta el norte, en avión, en camión, he estado desde Ushuaia hasta Salta y todo lo que hay en medio y me encanta Argentina, me encanta. Si hay algún país donde quiera vivir sería aquí, en alguna de las ciudades, Mendoza, Ushuaia o Córdoba. Me moriría aquí con gusto, pero mejor la vivo en vez de morirme.

―Paty Acevedo: La verdad es que tiene razón Humberto. El trato es muy diferente a cualquier otro país. Aquí siempre nos han tratado muy bien. Yo tuve la oportunidad de venir hace un par de meses a la AnimeCon, justamente, y la verdad es que me fui feliz que estoy otra vez aquí. Y la verdad yo encantada, porque la gente es maravillosa en Argentina, todo el mundo es muy cariñoso, son lindos, te abrazan, te felicitan, o sea, los argentinos son encantadores, yo los adoro.

―Nancy Mackenzie: Yo te quiero decir que cuando yo cumplí mis 18 años aquí, viví año y medio en el hotel Richmond en Florida. Cuando de joven vine por un certamen de folclore peruano y ganamos el segundo lugar y nos contrataron por un año en el Teatro Nacional. Entonces, para mí, Argentina maravilloso, siempre me encanta viajar aquí, es gente muy amorosa, no llenan de regalos. Y los fans, para mí. Argentinos no tienen igual a ningún país. Estoy muy contenta de estar aquí.

―Claudia Motta: No es la primera vez que yo vengo a Buenos Aires, ya he venido varias veces y también sola y con mis compañeros. Y es una maravilla porque aquí en Argentina hemos tenido lindos recuerdos, sensaciones con los fans, sobre todo, amistades. Hemos hecho muchos amigos aquí y siempre nos tratan bien y nos reciben con los brazos abiertos.

―¿Qué es lo que más les gusta de interpretar a sus personajes y qué aprendieron de él?

―CM: Vivimos los personajes y es una gran escuela para mí el interpretar. No nada más a los Simpson, sino otros personajes. Vas viviendo cada uno de ellos y es maravilloso.

―NM: Hablando de Marge Simpson, es muy parecida a mí. Con mis hijos, cuando vivían conmigo, era bastante rígida, entonces me sentí, desde el principio, muy identificada con ella.

―PA: Lisa es un personaje hermoso. Es una niña tierna que, a pesar de tener una familia un poco loca, ella se adaptó a todos y a mí eso me gusta. Yo cuando era niña, por ejemplo, igual que Lisa, me encantaba la escuela y estudiaba, sacaba buenas calificaciones y en ese sentido soy igual. Yo no toco instrumentos, eso es lo único que no, pero es una niña linda, es tierna y adora a su familia-

―HV: No me identifico en nada, en absoluto, he aprendido muchas cosas, pero no solo del personaje, sino de la serie. El personaje es uno de los elementos de la serie, pero no puedo olvidar que la serie es mucho más que el personaje, porque yo lo dirijo, yo adapto el programa y muchas cosas que hago ahí. Entonces no puedo ver al solo al personaje. Tengo que ver globalmente la serie y la serie es un enorme ejemplo de un montón de cosas. Primero de que de se pueden hacer las cosas bien, o sea, a qué me refiero con eso. La gente dice es un éxito, pues sí, porque le meten mucho dinero, le meten mucho talento, le meten mucho esfuerzo, cada capítulo se tardan seis meses en filmarlo y en grabarlo. Cómo no van a tener éxito. Le meten 15 libretistas a cada a capítulo y son todos graduados en Oxford, en Harvard, en Massachusetts, en la NASA. Cómo no van a tener éxito si son las mentes del mundo, y les pagan lo que merecen. No solo a los actores, también gente en primera línea de los dibujantes, se hace al mismo tiempo en Corea, en Japón, en China, en Estados Unidos. ¿Es muy difícil que nosotros en Latinoamérica hiciéramos algo así? Nunca lo intentamos. Siempre le echamos la culpa a otros y a mí me ha servido para saber eso y para intentar cosas y tengo éxito en algunas. En fin, he aprendido muchísimas cosas, pero no del personaje de toda la serie. Homero nunca me hizo estrella, pero sí me ha hecho muchas veces tocar el cielo.

Consejos para quienes quieran seguir su camino

Los Simpson, desde su debut en 1989, se ha convertido en una de las series más queridas y exitosas de la televisión. No solo ha entretenido a muchas generaciones de espectadores, sino que también ha dejado una huella en la cultura popular y el lenguaje coloquial.

La serie, creada por Matt Groening, se caracteriza por su humor satírico y su capacidad para ridiculizar a la sociedad estadounidense y a sus instituciones. El doblaje latino ha sido celebrado en todo el mundo y le preguntamos a sus actores consejos para quienes quieren empezar en el mundo de las voces.

―Para alguien que quiera empezar en el mundo de las voces, del doblaje, ¿qué consejo le darían?

―Nancy Mackenzie: Primero que nada tiene que ser actor o actriz. Estamos de acuerdo. Luego, aprender la técnica del doblar. Después de ser actor o actriz, yo ese concejo daría.

―Humberto Vélez: Que sepan si quieren ser actores o actrices y que si es vocacional eso, porque últimamente un porcentaje elevadísimo de la juventud latinoamericana quiere ser actor de doblaje por el deslumbrón de las entrevistas, los viajes. Hoy estás en Argentina, mañana en Medellín, Colombia, mañana quién sabe dónde y a la gente le gusta eso y quiere eso, pues sí, pero eso es resultado de un montón de cosas que empiezan estudiando en sí. La carrera de doblaje no tiene nada de vaporoso de bonito, al contrario, es una carrera difícil como cualquier otra. O sea, un albañil y nosotros nos partimos en los brazos exactamente y usted también y el que nos oye. Todos tenemos que trabajar sudando, los actores de Hollywood trabajan, igual que los influencers, que mucha gente dice que no, pero trata tú de hacer lo que ellos hacen a ver si tienes ese éxito. Entonces, es mucha cosa lo que necesitas para cualquier cambio. Si estás dispuesto a olvidar el relumbrón de las carreras, entonces estamos hablando de vocación. Si solo quieres fama y dinero no estamos hablando de vocación, estamos hablando de dinero, para eso puedes ser narcotraficante, ahí hay dinero gratis. Ser parte del engranaje tan fuerte de Los Simpson, el último eslabón, por supuesto, la última postproducción que se le hace al programa, es el doblaje. Y ser parte de eso, todos nosotros. Porque tuvo el doblaje que estamos haciendo un éxito gigantesco en toda Latinoamérica, desde el río Bravo hasta Ushuaia, hasta la Tierra del Fuego. Pero también a todo el mundo hispano de los Estados Unidos le gusta el doblaje, no solo la serie, sino también el doblaje, con un elemento adicional, y eso es maravilloso, es de mucha suerte.