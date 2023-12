Nicole Neumann en la dulce espera

El embarazo de Nicole Neumann es una noticia que circula desde hace unas semanas, aunque ella lo desmintió. Recientemente, se casó con Manuel Urcera y en la boda confirmaron la feliz noticia. Ella es madre de tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra, fruto de su amor con Fabián Cubero. Todos estuvieron presentes en la boda, menos su mamá, Claudia, que vive en Europa y tienen una relación tirante.

Hace unas semanas, Gustavo Méndez y Laura Ubfal dieron la noticia, aunque fue desmentido por la modelo, que luego terminó confirmando la noticia. El festejo de la boda fue en Exaltación de la Cruz y el sacerdote que los casó afirmó: “todos ustedes hoy armaron el pesebre, ellos también”. Ahora, las chicas tendrán un hermano.

Asimismo, la modelo no ingirió alcohol en su despedida de soltera ni en el civil. Sobre que no habían confirmado la maternidad actual antes, afirmó: “Qué sé yo, no es un plan inmediato, pero ojalá que sigamos, y calculo que él, más que nada, tendrá la necesidad en algún momento. Proyectamos y hablamos un montón, por supuesto que sí, pero estamos viviendo el momento y disfrutando lo que tenemos hoy”.

Por su parte, futuro papá afirmo: “Es un proyecto tener un hijo, la realidad es que con mis carreras estamos un poco complicados, ella también trabaja mucho y está en casa. Pero queremos”.