Volvió el amor: Marcela Tauro y Martín Bisio se reconciliaron

A mediados de agosto, Marcela Tauro anunció con contundencia su separación de Martín Bisio, tras siete años de amor.

"Tenemos distintas formas de ver la vida en este momento. No hubo terceros en discordia ni nada. Hay amor, y es más difícil separarse cuando hay amor, pero en este momento queremos cosas diferentes. No lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que quiere", justificó la panelista en Intrusos.

Sin embargo, la ruptura no fue total y este lunes 11 de diciembre Tauro contó que sigue junto a Martín, pero no le puso etiqueta al vínculo.

"¿Te reconciliaste con tu novio? En Instagram te veo con Martín todo el tiempo, van a Rosario...", le preguntó Guido Záffora a Marcela, luego de ver que su compañera de Intrusos pasó el fin de semana con su hijo y con quien era su novio.

Con absoluta sinceridad, Tauro respondió: "En realidad nunca me terminé peleando del todo. Así que estoy. Nunca nos alejamos. No sé cómo definirlo".

Consulta sobre si celebrará Navidad y Año Nuevo con Martín, la panelista respondió: "Las Fiestas no sé qué voy a hacer. Estoy invitada para pasarlas con su familia, pero no sé".