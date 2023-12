Las estrellas de Hollywood rompen mandatos

La actriz y modelo Pamela Anderson se consagró en los años noventa por su trabajo en la serie Baywacth donde se mostraba en traje de baño y por ser considerada una de las sex symbols de esa época. Además, cubrió las portadas de las revistas para hombres más importantes del mundo.

Luego de muchos años de exposición, la mujer cambio su chip y ahora se muestra al natural y sin maquillaje. De esta manera, suele ir a eventos públicos sin brillos ni estridencias y elige el más bajo perfil posible. Ya no tiene sus ojos delineados ni las cejas pintadas.

Con un look descargado, Pamela suele revelar que ha luchado por militar el veganismo, se encuentra con el pelo suelto, que lo tiñe con sustancias naturales, mostrándose relajada. También dejó de usar pieles y joyas para aceptar su propia piel. Todo esto también está presente en las declaraciones que suele hacer en su documental presente y emitido dentro de la plataforma Netflix.

Respecto de la decisión con el maquillaje, la mujer advirtió desde su cuenta de Instagram: “Preferiría mostrar mis pecas, es divertido envejecer, es un alivio... a cierta edad nos vemos más jóvenes y frescos sin maquillaje. Esta soy yo, soy feliz ahora mismo”.

Paris Hilton y su deseo de maternidad

La mediática Paris Hilton brindó una entrevista en donde dio a conocer que su familia se agrandaría por medio de la subrogación de vientre. Así fue como la mujer y su esposo decidieron traer a sus hijos al mundo.

Por otro lado, la empresaria hizo un festejo para celebrar los meses de su primogénito, Phoenix, y dio a conocer que otra niña viene en camino y la llamará London. Es más, allí también decidió que todos sus hijos van a llevar el nombre de las ciudades preferidas por el matrimonio de celebridades.

Ahora, la mujer decidió dar un paso al costado para dar cuenta de por qué concurrió a la gestación subrogada para ser mamá y a pesar de que se especuló con que su edad podría ser una de las razones, esto no fue un motivo para el tratamiento elegido.

Existen otros que son los más importantes y que tienen que ver con un problema de salud. Decidió contar los motivos principales y afirmó que cuando era una estudiante vivió una serie de abusos que no ha podido superar. Asimismo, reveló: “Todavía arrastro un intenso síndrome postraumático por todo lo que viví en la adolescencia... Si estoy en el despacho de un médico, o me ponen una inyección... Literalmente me entra un ataque de pánico y no puedo respirar”. Luego, continuo: “Sabía que no iba a ser saludable para mí, o para el bebé que gestara en mi interior, esos niveles de ansiedad tan altos”. A esto se le suma su falta de tiempo en la agenda: “Mi calendario está fuera de control. Nunca habría encontrado el momento para hacerlo, porque literalmente no tengo tiempo libre”.

La actualidad de Sarah Ferguson

La reina Isabel fue una fanática de los perros y es por ello que llegó a adoptar tres de la raza corgi. Una vez que supo que su enfermedad estaba deteriorando, comenzó a hacer la herencia y es por ello que delegó a su nueva Sarah Ferguson el cuidado de sus animalitos.

Toda su vida estuvo acompañada por los perros y es por eso que siempre elegía a la misma raza para tenerlas de mascotas. Ahora, la exesposa del príncipe Andrés, y madre de sus dos hijas, vela por el cuidado de los perros y también vive junto a ellos en una de las propiedades de la familia real. Asimismo, convive con su exmarido.

La mujer y amiga íntima de Lady Di aseguró que hace un ritual para que sus mascotas recuerden a su dueña. Sucede que los premia con una galleta, acaricia sus trompas, al igual que lo hacía la reina, y esta es una forma de mantenerse vigente. También anunció que están conviviendo con sus mascotas personales y suelen pelearse en más de una oportunidad.