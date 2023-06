Alejandro Sanz otra vez en el ojo de la tormenta

De forma reciente, Ale Sanz saltó a la cima de los rumores porque había posteado una serie de escritos en sus redes sociales donde hablaba de sus problemas emocionales. Así escribía: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase”.

A esto se le sumaba el fin de su relación con la artista plástica cubana Rachel Valdés. Encima su amigo lo estafó con quince millones de euros y debió poner plata de su bolsillo para poder salir a flote y no tener problemas con la Justicia.

En la actualidad escribió: “Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos, pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: ¿se vende? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotros sois mi munición”.