El proyecto musical Los Bocetos está integrado por Sebastián Rosello y Tomás Rivero.



Los integrantes del grupo dialogaron con este multimedio sobre su nuevo lanzamiento digital titulado Flashes.

—¿Cuáles son los mensajes detrás del arte que comunican?



—Detrás del arte puede haber cualquier cosa que “el escucha” sienta, o interprete, ellos le dan el sentido final a la canción. Siendo la música un canal por el que nos comunicamos, asumimos que al momento de largar un single, en cierto punto, ya no nos pertenece, las conclusiones son del oyente. Aun así podemos decir, que si existe un mensaje del que poder hacernos cargo, es el de asumir algunos impulsos (por eso Bocetos), confiar en la intuición de algunas ideas, captar lo que sentimos y transmitir o transformarlo en algún término. El nuestro es el arte, el de otros el deporte o los negocios. Alentamos a depositar sueños y frustraciones en formatos poéticos, pues si no se vive poéticamente… ¿De qué forma, si no?

—¿Cuál es la visión que tienen sobre de la escena actual?



—-En la escena vemos diversidad, heterogeneidad en los géneros y eso nos resulta inspirador. Ver cumbia, ver rap y ver rock confluyendo, es reconfortante luego de años de enemistades tontas. Hoy por hoy, el rock en general no está en ningún apogeo, el trap arrasa y algunos géneros quedaron relegados, lo consideramos algo normal e identitario de la época. También la llegada de Spotify como plataforma monopólica de la música conduce al artista a trabajar en sus términos, como anteriormente hablábamos del formato single como formato común en dicha app. Ésta manera de presentar la música también lleva a homogenizar los gustos y reproducirlos algorítmicamente, dando por resultado un escena muy mainstream, que va tras la zanahoria, que siempre estuvo, pero que hoy se acentúa. No existe el under en términos artísticos, sino solo under en términos económicos. Y nosotros siempre empatizamos con lo subterráneo, géneros que por ahí eran más libres en su mensaje y su performance, puesto que no los rige un objetivo comercial, existen dichos grupos, solo hay que buscarlo y enamorarse.

—¿En qué se inspiran para sus estéticas y performances?



—Estéticamente nos inspiramos en el arte pop mayormente, nos atrae el concepto histriónico de la cultura de consumo. Creemos que a la vida hay que agregarle color, hay que agregarlo valor, cual poncho en el desierto, la estética va por esa línea. Nuestra performance suele ser bastante espontánea, nos gustan algunos elementos sorpresa, como invitar amigos o tener visuales que acompañen lo que decimos, entendemos que tiene que ser un tipo de “viaje”. El tiempo no sobra pero sentimos poder aprovecharlo, esperamos poder hacer todo a su ritmo con la calma y la dedicación que todo requiere.