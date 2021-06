Alex Radcliffe: “Me siento honrado de estar en el programa”

Uno de los protagonistas de la serie Below deck mediterranean, temporada cinco, que estrenó en E! Entertainment Television el pasado jueves a las 22, es Alex Radcliffe. Con su carisma y humor logró captar la atención de los espectadores. Diario Hoy dialogó en ex­clusiva para Argentina con él, para saber más de su “agotadora” labor.

—Primero quería saber si lo que vemos “debajo de la cubierta”, como dice el título del programa, es real...



—Para ser honesto todo lo que se ve es lo que realmente sucede, los encuentros, flechazos, el fuego, el drama, es lo que atrapa del show y prometo que esta temporada va a ser muy picante.

—¿Cómo llegaste al show?



—Gracias a un participante de temporadas anteriores, Joel. Lo conocí en un asado, nos emborrachamos, hablamos, me puso en contacto con la producción y así llegué, estuve en el momento indicado con la persona indicada.

—¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en un show como este y trabajar además como parte de la tripulación?



—Me siento honrado de estar en el programa, porque soy un trabajador, honesto y lo hago de una manera verdadera, así que estar en un programa que muestra eso, con complicaciones con los otros compañeros, y lidiar con sus emociones, te refuerza, te desafía, te prueba como humano, porque además eso se graba y lo podes ver después, para mí es un honor estar en un programa que te muestra de verdad y lo que hacés.

—¿Cómo coordinas el show con tu vida?



—Yo estuve en una temporada, estuve fuera unos meses, con comunicación logras hacerlo, y es una gran oportunidad para mí y tenía que hacerlo.

—Antes de estar en el programa ¿veías realities?



—No, nunca, soy más de ver deportes, y otras cosas, por eso es raro verme en el programa, y ahora sí tal vez veo algunos para conocer más.

—¿Te gustaría tener un show propio?



—Claro, pero habría que encontrar la visión sobre qué hacerlo, tendría que ver en un futuro qué hacer, saliendo de mi zona de confort.

—¿Qué podés adelantar sobre esta temporada?



—Que habrá mucho más drama, entretenimiento, cada semana habrá más peleas, borracheras, discusiones, drama, todo lo que sucede.

—¿Cuáles son tus hobbies más allá de tomar cerveza y emborracharte?



-Soy más de Tito’s (vodka), no de la cerveza (risas). He crecido haciendo deportes, estuve los últimos días jugando al golf, en el gimnasio, me gusta estar en un estado atlético, además de, claro, coquetear a las chicas.

—¿Por qué crees que el programa se ha convertido en un gran hit alrededor del mundo?



—Creo que porque es asombroso, con esa mezcla de trabajo duro y flirteo, toda la gente de todo el mundo puede ver qué hacemos, que solo somos humanos, nos peleamos, emborrachamos, trabajamos, y todos estamos en el mismo bote.

—¿Cuándo vendrás a la Argentina?



—¿Cuándo me invitan? Me encantaría ir a ver algún partido de futbol allí.