La nueva vida de Silvina Luna

Luego de su paso por las pasarelas y Gran Hermano, Silvina Luna estudió actuación, ejerció como vedette, bailarina e interpréte de comedias teatrales. También incursionó en el yoga, la meditación, se convirtió en DJ y panelista.



En su recorrido supo estudiar idiomas y viajar por el mundo en búsqueda de otros horizontes que la devolvían siempre a esta tierra. Además, vivió romances con famosos y enfrentó poblemas de salud debido a las cirugías e inyecciones de su tratamiento con el médico de las estrellas, Anibal Lotocki.



Luego de estas circunstancias, la joven decidió poner en venta su departamento ubicado en Recoleta, ya que desea comprar otra propiedad en Miami para radicarse allí de forma definitiva.

En este contexto, se la vio muy apegada a Rodrigo Fernández Prieto, el empresario inmobiliario que supo estar casado con Floppy Tesouro, con quien tiene una hija en común llamada Moorea.



La relación no fue ninguna sorpresa, porque ellos habían tenído un affaire a principios del 2000 que se terminó para concebir una amistad. Así, fieles al dicho donde hubo fuego, cenizas quedan, la pareja está establecida en Panamá, más precisamente en la casa majestuosa que tiene el hombre y donde se instalaron sin fecha determinada de regreso.



En el presente, la panelista Paula Varela, integrante de Intrusos en el espectáculo, brindó una información sobre un supuesto enojo que tendría Tesouro, ya que se consideraba amiga de la ex Gran Hermano y consideraría una especie de traición este romance que mantiene con el papá de su hija. A esto se le suma la residencia en su bien conyugal situado en una playa paradisíaca.



Por su parte, Florencia no se la pasó llorando por los rincones debido a su divorcio. Por el contrario, está saliendo con un empresario gastronómico que reside en Estados Unidos. En este sentido, debe viajar a menudo para instalarse en Miami y entregarse a la nueva relación que cosechó en las últimas semanas. Esta noticia no fue blanquada por ella, sino que fue divulgada por su mánager mintras estaban en ese país para rodar los próximos clips que lanzará en su faceta como cantante.