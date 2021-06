Luo: “Hoy es fácil hacer música por las herramientas que tenemos a nuestro alcance”

Desde chico estuvo vinculado a la música y siempre supo que sería su modo de vida. Ahora, Luo presenta su nuevo material artístico y dialogó con este multimedio sobre el camino recorrido.

—Iniciaste tu carrera inmerso en un proyecto que quedó atrás, ahora estás con otro perfil y estrenaste tu nueva producción. ¿De qué va el material que estás presentando?



—Hasta hace un año tenía otro proyecto, hacía música para otros públicos. Es decir componía, producía y presentaba creaciones para los raperos porque me iban a entender con tan solo escucharme. Tiempo después entendí que en este cambio que hice, logré afirmar la idea que debo componer para todo tipo de público, es decir que todo el mundo pueda acceder y disfrutar de mi música. Quizá no todos los temas, pero poder hacerlo con todos, quiero jugar con otros géneros y estar encerrado solo en el trap o en el rap. Eso lo estamos haciendo y creo que lo estamos logrando. La gente me comenta que les parecen canciones innovadoras por las pistas y las letras. El productor actual logró encontrar en mi, el sonido fresco del que carecía. Estoy apuntando mis letras a otros rangos y apuesto a los ritmos nuevos, no aquellos típicos, digamos.

—¿Cuál es el concepto estético de la obra digital? ¿Qué detalles podés precisarnos?



—En particular, me gusta mucho el costado dark, esas melodías, y yo también poder profesarlo. Además, tengo un tono de voz que es bastante grueso entonces eso es lo que se destaca, es grave. Entonces vamos recorriendo por ese lado, que la voz y la letra sean las que resalten. Me gusta la temática oscura que viene en común al trap. De igual forma es eso lo que quiero mostrar porque es lo que me agrada.



—En el marco del costado oscuro de las creaciones, ¿qué mensajes brindás a través de las letras?



—Puedo dar muchos diferentes. Sucede que quizá un día me levanto triste, escribo una canción vinculada al desamor, de una relación tóxica. También puedo estar enojado, o escuchar algo que me impulsa a escribir, son muchas las situaciones que se dan. El mensaje que quiero dar como artista es que con esfuerzo todo sucede, no importan los orígenes o las circunstancias. Hay que dar lo mejor de uno y no quedarse con las dudas. Eso es lo más importante

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?



—Sacamos unas canciones, la idea es continuar lanzando otros tantos. Vamos a seguir grabando y estrenando clips. Quizá sea para más adelante un formato físico. Ahora son singles y sus videos. Ojalá le guste a la gente, por mi parte me siento satisfecho. Tiene buena calidad y estoy a full con ello. Me concentro en eso, a futuro se verá.

—¿Cuál es tu mirada sobe la escena actual?



— Me parece una locura lo que sucede con el género urbano, el trap, el rap, el hip hop. Hay muchos artistas y existen una gran oferta. El contexto cambió, ahora cualquiera puede producir con una base que obtiene de internet. Hoy es fácil hacer música por las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Está todo accesible, puede ser favorable o no. Los artistas pudieron mostrar sus obras desde la Argentina donde hay mucha buena música. Es hermoso lo que sucede. Ojalá pueda ayudar a otros colegas. Todos tenemos que remar para el mismo lado.

—También se modificaron las formas de producción…



—Me parecen alucinantes. Es decir ahora se presentan canciones sueltas, con sus videoclips o no. Es favorable para los que presentan sus obras como yo, es algo que me gusta, más aún cuando no se tiene tanta llegada al público. En mi caso, no sé si podría tomar un álbum, debo llegar a más público, tener en cuenta otras aristas a la hora de proyectarme, eso lleva mucho tiempo. Debe tener una línea, hay que estar ahí, sino se termina jugando en contra. Recomendaría que se centren en una sola cosa para meterle de una. Ya llegará el momento de pensar en mi álbum.