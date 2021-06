Las condiciones del reality show de Pampita y su clan

Luego de su casamiento con el empresario gastronómico Roberto García Moritán, Pampita decidió que debían ensamblar las familias y es por ello que se mudaron a un tríplex alquilado para que todos los jóvenes se encuentren cómodos en esta nueva etapa. Allí sus tres hijos, Bautista, Benicio y Beltrán, los herederos que tuvo con Benjamín Vicuña, viven con ella duante la semana. Además, también se encuentran Delfina y Santino, los adolescentes que su segundo esposo gestó con Milagos Brito. De esta manera, las condiciones están dadas para que todos disfruten de este buen momento y se encuentren en las ocasiones que así lo ameritan.



En la actualidad, la modelo y conductora está atravesando un embarazo de ocho meses de gestación de una niña que nacerá en el mes entrante. Lejos de abandonar sus obligaciones, la también actriz continúa a cargo de su magazine en la televisión online pero también ejerce como jurado en La academia, el certamen que valió la vuelta de Marcelo Tinelli al prime time.



Antes de que ocurra la fecha de su parto, Pampita y Roberto negociaron un contrato frondoso con una productora internacional que filmará una suerte de reality show que mostrará el detrás de escena de la familia y su cotidiano. Incluso, hará especial hincapié en el nacimiento de la criatura.



Ante esta situación, Benjamín Vicuña decidió firmar los papeles correspondientes dando aprobación para que sus tres hijos mayores puedan aparecer en las grabaciones. De todos modos, puso una serie de condiciones para que los menores no se expongan en exceso ni se lucre con sus imágenes. Asimismo, la ex de Roberto debió hacer los mismos trámites para que los adolescentes que los convirtieron en padres hace 15 y 14 años respectivamente presten sus gracias ante tal evento.



Vale mencionar que el parto no será televisado ni aún se sabe cómo se llamará la bebé. La futura mamá solo reveló que armaron una gran lista de opciones pero no se decidían, entonces la acortan a tan solo otros cuatro. De esta manera, la niña tendrá su identidad electa el día que llegue al mundo.