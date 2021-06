El elenco de Friends se sumó al Carpool Karaoke para cantar con James Corden

El elenco principal de Friends se reunió con el presentador James Corden en su famoso segmento llamado “Carpool Karaoke” para cantar el tema principal de la serie, I’ll Be There for You de The Rembrandt y hablar sobre la grabación de su esperado reencuentro.

Esta vez, transcurrió en un carro de golf alrededor de los estudios de Warner Bros. Courteney Cox y Lisa Kudrow le pidieron al conductor que las lleve a grabar pero, en medio del recorrido, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc se sumaron. Enseguida aparecieron también David Schwimmer y Matthew Perry.

Al ser consultados por la grabación del especial que los reunió después de 27 años, Jennifer Aniston aseguró que ninguno de ellos esperaba que este reencuentro los golpeara como lo hizo. Para Schwimmer, la experiencia fue muy emocionante y lo calificó como “algo hermoso”. En tanto, Kudrow, conmovida, se emocionó hasta las lágrimas al hablar de la experiencia.

Luego del recorrido y de cantar la famosa intro, James los llevó a tomar un café al reconocido set, el icónico “Central Perk”.