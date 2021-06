Las voces de Luca cuentan cómo fue trabajar en la película

Luca, la nueva película animada de Pixar, llegó el viernes a Disney+, con una apasionante historia de amistad, de integración y de una familia que intenta proteger a su hijo de las posibles inclemencias del mundo. Diario Hoy participó de manera exclusiva de la conferencia mundial de presentación, de la que participaron Enrico Casarosa, su director, y los protagonistas, Jacob Tremblay, Jake Dylan Grazer, Emma Berman y Maya Rudolph, entre otros y trae sus mejores momentos. Enrico Casarosa se inspira en su Italia natal para narrar la entrañable y única historia de amistad de tres niños que intentarán, además, demostrar su valentía y unión a pesar de las diferencias, en un apasionante relato que trasciende la pantalla. Enmarcada en una isla italiana en los años 60, la maravillosa ciudad de la ribera Portorosso será el escenario principal para contar la historia de Luca, una pequeña criatura acuática que verá cómo al salir a la superficie se transforma en un niño de carne y hueso y decidirá asumir su nueva forma para conocer de otra manera el mundo.

—¿Cómo fue ponerle al voz a Luca?



—Jacob Tremblay: Cuando lo conocés al principio es un tímido niño, pero tiene muchas ganas de conocer el mundo a pesar de las restricciones que sus padres le ponen, está fascinado por el nuevo lugar.



—¿Por qué creés que está tan fascinado?



—JT: Él quiere explorar sus límites, los límites entre monstruos y humanos, y sus padres no es que lo hacen por malos, sino para protegerlos.

—Para vos Jake, ¿cómo fue interpretar a Alberto, que es tan distinto y tan igual a la vez que Luca?



—Jake Dylan Grazer: Creo que la curiosidad los atraviesa a ambos, pero Alberto no tiene restricciones y quiere explorar sus fantasías y curiosidad, es una gran parte de la inspiración de Luca para que vaya a Portorosso.

—Tu personaje utiliza una expresión todo el tiempo que es “silencio Bruno”, ¿qué es?



—JDG: Creo que es algo que todos aprendemos en un momento de la vida y que tiene que ver con eliminar dudas.

—¿Es como una voz en tu cabeza que te dice qué hacer?



-—JDG: Es lo que te hace elegir entre dos cosas, buenas o terribles, por suerte me ha tocado más buenas.

—Recientemente dijiste, Emma, que este personaje era un sueño, ¿cómo fue tu camino hasta Luca?



—Emma Berman: Es mi primera película, y es una película de Pixar, y eso me entusiasma mucho, puse la voz en otras oportunidades, e hice algo de teatro en la escuela, pero esta experiencia ha sido maravillosa, creo que soy la persona más afortunada en este momento en el mundo.

—¿Cómo encaraste el personaje?



—EB: Es muy fuerte, determinada, pero también algo torpe, creo que ambas tenemos la misma pasión para trabajar y encarar todo.

—Vos, Maya, ¿cómo encaraste esta madre tan particular?



—Maya Rudolph: Ella es una madre que se toma todo muy en serio, y entendí que su amor, y su fuerte disciplina es la respuesta que encuentra para proteger a su familia y su hijo, a quien quiere educar y verlo crecer de la mejor manera, advirtiéndolo sobre los miedos y peligros del mundo. Ama a Luca y es de esas madres que creen que sólo escuchándolas los hijos tendrán una vida más simple, pero claro, no puede evitar que su hijo salga a explorar el mundo. Como madres, creo que todos tenemos ese miedo, que los hijos salgan al mundo. Quisiera tenerlo cerca el mayor tiempo. Pero bueno, una vez que lo ve ahí afuera, entiende todo.

—¿Y en tu caso Jim? ¿Qué podes contar de tu rol?



—Jim Gaffigan: Soy padre, y creo que Lorenzo tiene buenas intenciones, pero es distraído, en las parejas siempre se negocia cómo educar a los hijos, y creo que aquí pasa eso, Lorenzo es distraído pero no desinteresado. Lo divertido del personaje fue ver cómo con su mujer tratan de acompañar al hijo.

—Tenés cinco hijos; Maya tenés cuatro; ¿vieron la película ellos?



—JG: No, porque yo estoy en Vancouver, ellos están en otro lugar, y aun no les pasé el link, pero están muy entusiasmados porque su papá está en Pixar, no sé cómo Pixar lo hace, porque siempre hacen cosas buenas.



—MR: Están entusiasmados, porque además creen que es lo más cool que hice. La vimos juntos, repetíamos frases. Es un sueño hecho realidad, para mí también, como decía Emma. Es una película hermosa.

—¿Fue complicado ponerle la voz a la película en medio de la pandemia y a distancia?



—JDG: Viví en el closet de mi mamá como por un año, ahí grabé todo, estuve como un año allí, gritaba mucho, no sé qué pensarían mis vecinos, fue un verano caluroso, así que fue complicado.



—JT: Fui muy afortunado, originalmente iba a grabar en mi casa, pero pude hacerlo en Vancouver, en un estudio.

—¿Qué tan similares son a sus personajes?



—EB: Soy muy parecida, en cuanto a su determinación, lo más difícil fue interpretar sus gritos, tuve que repetir muchas veces.



—JT: Soy parecido en muchas cosas, y ahora, por la Covid, estoy como Luca, con muchas ganas de salir al mundo, ir a Italia.



—JDG: Soy muy Alberto, a veces soy un diablo, tratando que todos me sigan, a hacer cosas. Fue muy divertido poner la voz, no tenés que memorizar líneas, sino leerlas, y además estar en una película de Pixar es increíble.

Enrico Casarosa, quien imaginó todo

El realizador Enrico Casarosa presenta una hermosa historia de amistad y superación en Luca, la nueva película animada de Pixar que puede verse en Disney+.

—¿Cómo fue que te inspiró tu propia historia para crear Luca?



—Yo nací en Génova, una ciudad puerto en la Ribera, y a mis 11 años tuve un amigo increíble, que me abrió al mundo, aunque era un tanto problemático, pero él me hizo pensar mucho cómo la amistad puede ayudarnos a encontrarnos. En ese lugar había mucha rocas, acantilados, y por eso es inevitable pensar en esa amistad como tirarte de ese lugar al mar.

—¿Qué buscabas en el elenco para reflejar el relato?

—Cuando encontramos a Jacob Tremblay dimos con el actor ideal para Luca, tiene la inocencia y también la fuerza para salir al mundo, él tiene la curiosidad del personaje. Los otros roles eran importantes, pero también podían improvisar y no estar tan atados al guión, por eso han potenciado el relato, pero hallar a Jacob fue importantísimo. Me encantaría salir de skate con Jake Dylan Grazer, el casting con él fue presencial antes de la Covid-19, y con Emma Berman pasó algo similar. Amé conocer a estos niños que terminaron siendo ellos en la película.

—¿Qué referencias tuviste para crear a los personajes?



—Tuvimos presente sus esencias, para Luca, sus ganas de conocer el mundo, y tomé ideas de mi corto anterior La Luna, con sus ojos grandes, para Alberto, como criatura marina aprovechamos a hacerlo rápido, moviéndose de la mejor manera en el agua, y amé dibujarlos, utilizando muchas texturas, y recordando cosas de la infancia, tratando de hacerlos lo más cálidos posibles.

—¿Por qué era tan importante para vos reflejar la historia de amistad entre Luca y Alberto?



—Tenía referencias como Cuenta conmigo, porque no hay muchas historias de amigos niños, en una época que es previa a los romances, a la adolescencia. Me inspiré en mi propia experiencia, y sumamos a Giulia para tener otras perspectivas. No hay muchas mujeres en esta historia, pero seguramente el año que viene sí.

—¿Cómo seleccionaste la música y el rol en la película?



—Desde el primer momento que sabés que será una película de verano, querés escuchar lo mismo que ellos, así que elegimos muchas grandes canciones de los años 50, pero también ópera, siempre supimos que iba a tener todo eso la película.