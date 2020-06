Alex Caniggia y una polémica publicación que le costó muchas críticas

El hijo del ex futbolista no quiere ser menos en las noticias de espectáculos. Es por eso que hizo una publicación en Instagram donde se lo ve sentado frente a una mesa llena de billetes de 500 pesos y también de 1000.

Sus seguidores no tardaron en criticarlo por la situación actual, donde existe mucha gente que no está pasando por un buen momento económico, y el que ostenta mediante el posteo.

El mediático puso: "MI MESA SIEMPRE ESTA LLENA....Y LA ENVIDIA ES AJENA....AL BARATS LE EXPLOTA LA VENA...PERO ESO A MI NO ME APENA....AL PUTO AMO NADIE LO FRENA... NI ESTA PUTA CUARENTENA.. ". Inmediatamente saltaron a criticarlo con comentarios como: "Podrías hacer algo por la Patria y donar algo para los pobres, viste". Sin embargo algunos se lo tomaron con humor y no le dieron demasiada importancia.