Alicia Muxo regresa al cine y recuerda su paso por Evita, con Madonna

Una casa lejos, de Mayra Bottero, que puede verse en cines, tiene a Alicia Muxo como la compañera de trabajo entrañable de la protagonista, encarnada por Stella Galazzi.



Con ella hablamos para saber más detalles del trabajo en la película y de su paso por Evita, de Alan Parker, con Madonna.

—¿Cómo te sentís con el estreno presencial?



—Es una película pensada para sala, tiene otra dimensión, igualmente es todo tan raro en este momento.

—Estarás en Distancia de rescate, de Claudia Llosa, que ya sabés que irá a Netflix…



—Ahí tengo una participación y no estoy muy enterada de los avances de producción por ser una película mucho más grande, pero acá sí, con un personaje de mucho más desarrollo.

—Que es un poco el sostén de la protagonista…



—Fue todo tan lindo, desde el comienzo todo, desde el casting, fue todo tan grato, y Stella, además de ser una actriz increíble, es un sol de gente. El personaje tiene como ese agradecimiento del costado noble, el que apoya, el que sostiene, esa amistad de toda la vida, tan bien pintado por Mayra, en el gesto de estar presente, y eso puede formar parte de la cotidianeidad de alguien sin tener que ser un gesto heroico.

—¿Qué recuerdos tenés de Evita, dirigida por Alan Parker?



—Fue hace muchos años. Resultó toda una experiencia ser parte de la película. El día que llegué a la prueba de vestuario, pese a que no hablaba una sola palabra de inglés, y la que me atendía no hablaba nada de castellano, en menos de 15 minutos me convirtieron en mi “abuela”, una cosa de eficiencia increíble. Todo era en ese sentido. En una escena con Madonna, estaba su doble de luz, y ella llegaba cinco minutos antes. Madonna me dio la sensación de una mujer en armonía. A Alan Parker no lo vi mucho, no hubo algo de dirección específica sobre mí, todo era más coral.