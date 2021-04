Daniela: “Mi corazón está puesto pura y exclusivamente en mi carrera”

Durante una entrevista con este multimedio, la cantante Daniela recorrió su trayectoria construida entre Argentina y Estados Unidos. Además presentó los proyectos que en la actualidad la muestran como empresaria independiente de la moda y lanzando sello discográfico digital. Por último, reflexionó sobre las vivencias junto a Mick Jagger y otros famosos en su estadía en el exterior.

—¿En qué proyectos estás inmersa?



—Estoy grabando un cover de un cantante puertorriqueño reversionándolos en un ritmo más allegado al reggaetton. A la brevedad estará listo y la gente enseguida la va a identificar cuando la escuche. Es muy linda.

—¿Cómo estás viviendo este presente con aperturas paulatinas y momentos inusuales?



—Considero que estoy abocada a mi carrera, a la música, a la producción. Mi marca de zapatillas es un emprendimiento llamado Love Dani, que sirve para apoyar a nuevos emprendedores. Además, estamos lanzando un sello digital discográfico junto a mi representante de prensa, Julio Benavidez y el productor Javier Noise. Queremos apoyar a nuevos artistas y a todos aquellos que no tienen la chance de poder promocionar sus obras. Lancé en Estados Unidos un serum que era como un minilifting, me fue muy bien. Quise apostar a mi país, dar posibilidades de trabajo porque también en este contexto ayuda a tener la cabeza ocupada. El trabajo es muy importante en la mente del ser humano. Pienso que me reinvento todo el tiempo, me encanta estar haciendo cosas. Mi faceta se reafirmó más a raíz de la pandemia. Así pude seguir creando y aprender a ayudar a los demás. El empresario independiente cree y luego crea.

—¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu situación sentimental?



—Por estos momentos, mi corazón está puesto pura y exclusivamente en mi carrera y nada más.

—¿Qué análisis realizás sobre la escena actual en tiempos de pandemia, donde los eventos redujeron sus aforos y tienen condiciones reducidas?



—Es muy difícil debido a la pandemia, para la que jamás estuvimos preparados. Es una situación mundial, complicada pero lo vivo reinventándome todo el tiempo, pensando cuáles son las cosas que puedo hacer todos los días y también dándole fuerza a la gente.

—¿Por qué creés que los hits de los años 90 continúan tan vigentes?



—Son recordados porque fueron canciones que tenían letras divertidas, alegres, con ritmos que no pasaron de moda. Siempre digo que lo bueno nunca pasa de moda y por sobre todas las cosas quien decide que una canción se convierta en un clásico, es el público. Creo que hay muchas otras que seguirán por los años venideros. Los 90 marcaron un hito porque hubo un gran cambio en la música. La gente apostó a la mezcla de ritmos, los convirtieron en preferidos, les gustaron las letras y así las elegían para las fiestas.

—Residiste en Estados Unidos durante un tiempo considerable. ¿Qué anécdota viviste junto a Mick Jagger?



—Me encontraba de gira en Estados Unidos, abría los conciertos de Marco Antonio Solís, y el mismo empresario que hacía este tour también había contratado a Mick Jagger. Así coincidimos en Miami y nos encontramos en una cena. Logramos compartir saberes e intercambiamos ideas. Le mostré la música que hacíamos, le gustó mucho. Tuvimos grandes conversaciones, fuimos a su show y pude conocer a uno de los artistas más importantes en la industria de la música.

—¿Y por qué quisiste volver a nuestro país?



—Lo decidí por una cuestión familiar. Recorrí países, gané premios y tuve éxito en lugares donde era muy difícil llegar geográficamente. En un momento decidí que debía volver porque extrañaba mucho a mi país, a mis hijas, a mi familia, que son muy importantes. Pero también sentí que tenía que hacer música acá porque extrañaba a mi público. Estaba llena de ilusiones y hoy abro el sello discográfico.