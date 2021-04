"Sentí que te daba miedo si tu hijo era gay"

Luis Novaresio arremetió contra Gladys La Bomba Tucumana en PH, Podemos Hablar. El periodista aprovechó la oportunidad para consultarle si a la cantante le daba pánico que exista la posibilidad de que su hijo, Tyaggo Gryffo, fuese homosexual. Esto generó un momento tenso en el programa.

"En lo de Tinelli jugaban con la posibilidad de si tu hijo era gay o no. Y yo te veía muy incómoda. Sentí como que te daba miedo si tu hijo era gay ¿Me equivoco?", destacó Novaresio. Alo que La Bomba le contestó: "Te equivocás. No para nada, en absoluto. Tengo muy asumido todo sobre la sexualidad. La mayoría de mis amigos, y mucha gente cercana son gays. Siempre estuve muy ligada ak mundo gay, lo amo, lo adoro".

Y agregó: "Si mi hijo hubiese sido, en ese momento en el que lo decía, creo que hubiese sido la primera en saberlo. Y sería lo más natural del mundo, no sería nada raro. A veces necesitaba aclarar que no lo era, porque si lo era, no había problema. Yo lo crié sola a mi hijo y lo hubiera sabido".