La palabra de Florencia Vigna

Durante cinco años, Flor Vigna y Nico Occhiato mantuvieron un noviazgo que se hizo conocido a la par que ellos ganaban popularidad en los medios de comunicación. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, ya que decidieron terminar la relación, priorizando la amistad.

Tras ese noviazgo, ellos habían iniciado otros romances que quedaron obsoletos, y finalmente habían apostado por verse como un flirteo. Luego se propusieron unas vacaciones y la reconciliación llegó para quedarse.

Ahora tras un viaje, anunciaron su separación y al respecto, Flor avizoró: “Nosotros nos conocemos hace siete años. Los medios dijeron que estábamos separados y nosotros no estábamos separados todavía, pero a raíz de eso tuvimos una charla, y nos dieron la idea básicamente en la que nos dimos cuenta de que todavía nos falta descubrir el mundo y respetarle la forma de ser al otro. Hoy tomamos esta decisión pero no sé cómo es, no nos volvimos a ver”.