Ana Celentano: “Me cuesta mucho imaginar el futuro”

El reciente estreno de Lejos de casa, de María Laura Dariomerlo, le permitió encarnar una madre diferente en el cine local, y Ana Celentano va en esa búsqueda, de roles que la desafíen y la mantengan viva en la profesión.

Ser Ellas con Celentano, Anabel Cherubito y Fabiana García se verá mañana en Teatro Roma desde casa por Platealive a las 20 horas. En diálogo con diario Hoy la actriz reflexiona sobre el momento actual y el trabajo.

—¿Cómo vivís esta situación extraordinaria?

—Con mucha angustia, no en lo personal, porque más o menos nos hemos arreglado, pero tengo los temores que tienen todas las personas por sus padres, por sus hijos. Estoy en el directorio de la obra social de actores, no entran aportes porque no hay trabajo, veníamos ya golpeados de años anteriores, y es una obra social con un universo de beneficiarios que tienen trabajo esporádico, de reducción de un 50 por ciento del trabajo año a año, con poca ficción en televisión, parate en el cine, es una situación tremenda, con compañeros sin resto, muchos sin trabajo, sin dinero, sin ingresos.

Es una situación difícil, más la situación general, que se agudizó en todos los planos, lo digo con la angustia colectiva, difícil. Además se cree que estamos mejor, pero estamos con más de 10 mil casos por día. Trato de entender qué pasa socialmente, leo, me informo, pero cuesta.

—¿Imaginás cómo será la vuelta?

—Tengo la esperanza de que llegue la vacuna y podamos volver a un modo de trabajo parecido al de antes, pero al mismo tiempo tengo resistencia. Al futuro me cuesta mucho imaginarlo, porque nuestra profesión necesita del contacto físico, ¿cómo rodas una escena de amor?Me cuesta imaginar cómo podríamos trabajar libremente sin tanto condicionamiento, en teatro, me cuesta mucho imaginar el futuro de la profesión.

—¿Extrañas al público?

—Un montón, actuar, ensayar, la gente, estar en un mismo espacio sin barbijo.

—Cómo fue estrenar la película online?

—Para algunas películas, con lo difícil de conseguir salas, está bueno para que vean la luz. Pero para los actores, el encuentro con los compañeros, los periodistas, lo perdemos, es bastante duro. Como actriz te limita mucho, porque el momento del estreno es donde capitalizas tu trabajo, y el estreno en plataforma te limitas.

—¿Qué fue lo que más te gustó de interpretar a Diana?

—Cuando leí el guión me emocionaba mucho, Diana es un personaje con una enorme pasión, que está por encima de todo, incluso de su maternidad, y se la presenta, no se la juzga, no tiene una opinión. Cuenta una maternidad diferente, nadie te explica cómo ser madre, se repiten modelos y formatos, y uno piensa poder ser un poquito mejor de lo que los padres fueron con uno.

—¿Qué recuerdos tenés de Okupas?

—Llegué por un casting que hizo la producción y el director Bruno Stagnaro. Fue un viaje alucinante Okupas, no había hecho televisión, excepto bolos. Era completamente diferente a lo que había hecho, como ficción, fue un quiebre, con personajes que no se habían visto hasta el momento, me sorprende cómo lo siguen viendo, y con mala calidad como están en YouTube. Ojalá se pueda volver a ver.