Ana Milán: “Estoy muy ilusionada con que la serie se vea en Argentina”

Ana Belén García Milán, conocida popularmente como Ana Milán, es una actriz que supo forjar un camino certero en la interpretación a partir de su participación en una infinidad de proyectos con roles fuertes. Ayer en Atreseries, con episodios estrenos todos los domingos, pudo verse el primer capítulo de By Ana Milán, su serie más personal y particular: una comedia de la que, además de ser protagonista, es responsable de los libros.

“Me enfoqué en hacer lo mejor para llevar adelante esta historia, que además, como me dijo su director, Romulo Aguillaume, debía mostrar una parte que poco se conoce de mí, porque siempre me ha tocado interpretar personajes y mujeres fuertes, y también tengo otra faceta”, contó la talentosa actriz en exclusiva a diario Hoy.

“Me hace muchísima ilusión que se estrene en Argentina el programa; porque cuando surgió la posibilidad de hacerla y comencé a reunir a los actores, los mejores que podíamos, tenía en la cabeza la idea de que, de alguna manera, tenga el espíritu de la actuación argentina, esa en la que ni se percibe que están actuando, que todo es muy natural”, continuó.

“Admiro muchísimo a los actores y actrices argentinos, desde siempre, y escribiendo el programa sentía que tenía que tener ese plus a la hora de encarar las escenas, de que todo se vea natural en pantalla”, afirma.

Consultada sobre si alguna vez imaginaba estar al frente y detrás de cámaras de un proyecto dijo: “Nunca, fue una sorpresa. A mis 47 años es un regalo, y estoy muy feliz por el trabajo que hicimos. No veo la hora de que vean el primer episodio de la segunda temporada”.

ByAnaMilán, que mezcla realidad y ficción, arranca con una Milán en su mejor momento: a punto de casarse con el amor de su vida y con el rodaje de una película como protagonista. Sin embargo, se verá sorprendida por un cambio en su vida que la deja sin boda, sin película y sin rumbo. Apoyándose en sus amigos más fieles, su carácter y la gracia natural que la acompaña, Ana luchará por sobrevivir como sólo ella podría hacerlo.

El elenco de la serie se completa con Jorge Usón, Pilar Bergés, Alberto Velasco, Israel Elejalde, Daniela Santiago, Paula Cariatydes, Juanjo Almeida, Fernando Coronado, Maximiliano Calvo, Francesco Carril, Marcelo Converti, Montse Alcoverro, César Maroto, Nuria González, Nestor Arnas, Alfonsa Rosso, Mónica Miranda, Elisabet Gelabert, Bárbara Oteiza y Marta Tomasa, entre otros.

El programa, irreverente, ácido, con la mujer en el centro de la narración, y con una lograda interpretación de su protagonista;consta de 16 episodios que se estrenarán en Atreseries todos los domingos a las 22 horas, esperando impactar, como lo han hecho en España.

“Jamás imaginé que esto se vería en todos lados, trascendiendo fronteras. Sería increíble para mí rodar en otros países; me hace ilusión que se vea en Argentina, pero también poder hacer algo allí. Tenemos dos temporadas y, si bien no hay aún confirmación, me encantaría hacer una tercera”, concluyó.