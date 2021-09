AnnaSophia Robb: “Espero que genere discusión sobre el tema”

Dr. Death es la nueva serie de STARZ que podrá verse desde el 12 de septiembre en STARZPLAY, y que cuenta la aterradora historia de la vida real del Dr. Christopher Duntsch (Joshua Jackson), quien prometiendo drásticos cambios en la salud de sus pacientes terminaba, en muchos casos, con sus vidas. La ficción está protagonizada por Jackson, Alec Baldwin, Christian Slater y AnnaSophia Robb. Diario Hoy dialogó con Robb, quien encarna a la fiscal de Dallas, Michelle Shugart, para saber más de su trabajo.

—Te vimos en distintos roles desde muy pequeña, pero ahora comenzamos a verte en roles que dejan de lado la “infancia”, “adolescencia” y “juventud”. ¿Cómo enfrentás esta nueva etapa de tu carrera?

—Estoy muy feliz de poder encarnar roles que se acercan a lo que soy realmente en la vida. Trabajo desde hace mucho, mucho tiempo. Particularmente tenía muchas ganas de encarar este rol: ella es una profesional, pero en la historia hay ingredientes inesperados, me encanta. Este personaje es inusual, es fresco, es admirable. Me encanta encarar personajes reales; y luego de conocerla, más, porque ella es alguien muy enfocada, amable, autosuficiente. Fue un placer encarnarla.

—¿Tiene un cargo extra encarnar a alguien real?

—Hablé con ella antes de rodar, intercambiamos mails. Fue muy abierta y honesta conmigo sobre por qué decidió ser abogada, su experiencia en el caso, detalles. La presión está porque no querés decepcionarla, pero lo interesante fue que pude preguntarle muchas cosas. Claro que esto es una ficción; pero su energía estuvo presente, principalmente en detalles, y pude tenerla como base para ejercer la interpretación.

—La serie tiene mucho respeto por las víctimas, ¿lo acordaron entre todos?

—Tenía dudas sobre qué iba a pasar con eso, porque en el true crime hay como mucho “morbo”, pero esta serie no hizo eso. Puso énfasis en respetar a las víctimas. No quiero spoilear mucho, pero el programa analiza cómo él podía reinstalarse en cada Estado, y eso es otro true crime, cómo podía hacerlo sin que el sistema lo detectara. Todos los actores que interpretan a las víctimas son increíbles, y fue muy movilizante verlos, y también saber, como miembro del cast, que era todo real lo que representábamos. De hecho, una de las victimas murió mientras rodábamos. Ojalá el programa sirva para abrir los ojos a los espectadores sobre sus médicos de la comunidad.

—¿Cómo definirías al Dr. Muerte?

—Sociopata, incapaz, neurótico hombre blanco, drogadicto.

—¿Qué fue lo que más te sorprendió de la historia real? ¿Cómo utilizaste esto en favor de tu actuación?

—Creo que el hecho de cuánta gente hirió, el tiempo que se tomaron para revocarle la licencia; la cantidad de personas que operó desde la primera denuncia (siete), además de las más de 30 que ya había operado. Eso es lo más alarmante, y cómo el hospital no se hizo responsable. Mi personaje se hacía las mismas preguntas que yo, sobre cómo podía avanzar, dónde estudió. Todo me shockeaba como a Michelle, todo era fascinante en esta locura.

—¿Cuál era tu relación con el podcast en el que se basa la serie? ¿Lo escuchaste antes o después del show?

—No estaba familiarizada con él, pero cuando leí “basada en”, lo escuché y no pude parar. Estuve horrorizada escuchándolo y fascinada por los personajes, así que audicioné sin escucharlo.

—Una de las mejores cosas son las atmósferas de la serie, entre tensión y horror. ¿Cómo fue el rodaje?

—No se sentía tensión en el set, al contrario, nos divertíamos. Pero sí esto fue rodado en pandemia, con protocolos, una experiencia distante, no estábamos vacunados aún. De todas formas, la dinámica con mis compañeros fue increíble.

—¿Cómo tomás que el programa se verá en varios países al mismo tiempo? ¿Tenés alguna referencia de Argentina?

—Me excita que pueda verse en todo el país. No pienso mucho en la presión, sino en que la gente la vea. Y estoy muy curiosa sobre cómo responden en otros países, porque el sistema sanitario es diferente en cada lugar, así que me interesaría ver eso, cómo reaccionan sobre los doctores, hospitales y la imagen que pueden tener de Estados Unidos sobre el tema. Conozco a una persona de Argentina, sé que tienen muy buena comida, que es hermoso. Siempre quise ir a Buenos Aires, sé que hay mucha música y bailarines. También sé que tras la Segunda Guerra Mundial muchos nazis se refugiaron allí.

—¿Cómo hacés para entrar y salir en los personajes?

—Hago una buena investigación, eso me permite entrar. Depende de los personajes. Acá, por ejemplo, el vestuario fue clave: los trajecitos, eso me puso en personaje y me empoderó. Y también el look del peinado. En este caso, Michelle siempre fue muy respetuosa, nunca lo dejó de ser, y enfocada. Entonces la interpretación fue por ese lado, navegando emociones entre los doctores, con el caso a cuesta. Tiene convicciones, mucha inteligencia también, y eso lo lleve a la actuación.

—¿Te gusta el género?

—Me pone nerviosa, me aterroriza. Recientemente vi Mare of Easttown, pero no es un género que veo mucho porque me asusta.

—¿Qué esperas que la gente se lleve del programa?

—Que deben hacer más consultas, o interconsultas médicas. Que sus decisiones pueden ser otras si tienen algunas quejas sobre sus doctores. Espero que genere una discusión sobre el tema.