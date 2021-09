Hernández, un proyecto artístico y familiar

Oriundos de La Plata, Cristian Sparapani y su hijo Benito fundaron Hernández, un proyecto musical que homenajea a la zona en la que habitan. Además, acaban de lanzar un disco titulado Anda solo, que contó con las colaboraciones de Alfredo Calvelo, Lucila Romero y Juan Irio, donde recorren sonidos rockeros y otros cercanos al pop. Asimismo, las influencias están dadas por la obra de bandas legendarias como Peligrosos Gorriones, The Stone Roses, The Strokes o músicos solistas en sus versiones, tal como hizo Gustavo Cerati al terminar su período en Soda Stereo.

Durante una entrevista con este multimedio, el jefe del clan familiar precisó los detalles de la producción en su haber.

—¿Qué podés contarnos sobre tu trayectoria? ¿Y sobre el álbum que hiciste?

—Este es el segundo disco, que se llama Anda solo, mientras que el primero es Canción llévame a otro lugar, que contiene canciones de diversos géneros.

Sobre mi recorrido, puedo decir que toco desde hace 28 años e integré bandas como Ojo Shanghai, Plupart y The Plasticos. Ahora, en este proyecto, hice todo. Es decir, compuse, toqué y canté.

Además, integro Hernández junto a mi hijo Benito, que tiene 10 años, toca muy bien la batería. La producción estuvo a cargo de Alfredo Calvelo.

Estamos presentándolo y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

—Por otra parte, ¿qué mensajes están en las canciones?

—Los temas son historias, otros tienen que ver con situaciones vividas, pero lo importante es que todos cuentan algo.

—Hace muchos años que conformás parte de la escena artística local, siendo que integraste The Plasticos, Ojo Shanghai, entre otros, ¿qué opinión te merece su actualidad?

— La visión de la escena actual me confunde, no sé a dónde va todo. Siento como que se escapa el rock, se esfuma, me hace sentir mal eso. Sin embargo, siempre hay cosas nuevas, obviamente.