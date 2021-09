Marina Charpentier mano a mano con Gastón Pauls

En cada emisión del ciclo Pauls entrevista a personalidades destacadas del país que atravesaron adicciones o, como en este caso, a sus familiares. Este viernes desde las 22 el actor recibirá a Marina Charpentier madre del músico baleado por la policía en un confuso episodio.

Se difundió un adelanto en el que Marina le contó al actor “vi desde tu primer programa y fue muy fuerte para mí, porque como no se habla de la adicción en la televisión no hay ningún lado a donde uno escuche eso. Vi tu programa y dije al fin alguien va a hablar de esto y te mandé un mensaje”.

“Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción” relató Charpentier y continuó “la pandemia ha sido muy dura para los adictos y todo este año ha estado complicado, no ha estado bien y yo estaba todo el tiempo tratando de ver que más podía hacer porque él”.

Sostuvo que antes del episodio con la policía ya lo veía mal a su hijo y narró “ya no me escuchaba, la familia me decía ‘bueno ya está, esto es así no se puede hacer más nada, que sufra las consecuencias’. Y ante mi desesperación un sábado te digo Gastón lo podés llamar, le podés mandar un mensaje porque no sé qué más hacer. Te llame llorando”, recordó.

El viernes 3 a las 22 horas por Crónica TV se podrá ver la entrevista completa que Gastón Pauls le hizo a la madre del músico.