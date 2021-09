Hero Fiennes-Tiffin vuelve a la saga After

Hero Fiennes-Tiffin es el protagonista de After (Almas perdidas), basada en los best sellers de Anna Todd. Revela a diario Hoy detalles de la película que ya está en los cines.

—Compusiste a Hardin durante mucho tiempo. ¿Qué opinás sobre él a esta altura?

—Es un honor y un privilegio interpretar el personaje en cuatro películas. Creo que más adelante voy a pensar que fue genial poder hacer el mismo personaje cuatro veces. No creo que esto suceda muy a menudo.

—¿Es fácil interpretarlo en cada película?

—Siempre es bastante fácil conectar con Hardin. Partís desde donde dejaste al personaje la vez anterior y tenés que construirlo desde allí porque cada nuevo guion tiene cosas diferentes y requiere que hagas cosas diferentes con el personaje.

—¿Qué similitudes tenés con este ­personaje?

—En cuanto a similitudes, no sé. Sin duda, somos parecidos en algunas cosas y diferentes en otras. Me parece que aprendí mucho de sus errores y la forma en que se maneja en la relación me dice que actúe diferente. Puedo cometer sus errores y no tengo que enfrentar las consecuencias en mi propia vida. Y sí, es divertido poder hacer una especie de ensayo y error.