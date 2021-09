Pablo Gentile se presenta en La Plata

El humorista Pablo Gentile llega este viernes, a las 21, al teatro Coliseo Podestá, ubicado en 10 entre 46 y 47, para dar una función de su comedia protagonizada por el rol Luly Forever que le valió popularidad y visibilidad ante el público.

—¿Cuál es la trama del show?

—Sucede que esta vez Luly está buscando y buscando ese amor que uno soñó en la cabeza pero que, llevado a la realidad, hay que construirlo pedazo a pedazo. Es obvio que para aliviar esto, hay que tener humor para finalizar riéndose de todo.

—En estos tiempos, ¿considerás que la risa sana?

—Hoy más que nunca. Sucede que cuando estás en el fondo y tu cuerpo solo ríe, no hay monstruo que pueda contra vos. Entonces volás y te elevás, también destruís fantasmas, volvés a tener fuerza pues hay que reír hasta no poder más.

—El género del humor tiene un camino muy fino, ¿te es difícil innovar en esta trama?

—No, puesto a que no me río de otro, solo de mí. De esta manera, no tengo límites y no hay techo. El show deja un mensaje que dice: “El mundo es para los que se animan”. Si salís y lo aplicas en tu vida, quizás haya sido más que ver un simple stand up.