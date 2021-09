Las mejores series y realities para ver en casa

BUDDY VS. DUFF

La competencia se extenderá por todo Estados Unidos, a medida que los afamados pasteleros y sus equipos de reposteros artesanos hacen frente a cada desafío culinario desde sus tiendas: Duff desde la costa oeste, en Los Ángeles, California, y Buddy desde la costa este. Comienza el 7 de septiembre a las 22 en Discovery Home & Health.

LA CASA DE PAPEL TEMPORADA 5

La Banda consiguió rescatar a Lisboa, pero pierden a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Por Netflix.

TERAPIA ALTERNATIVA

Desde el 24 de septiembre, solo en Star+ estará disponible esta propuesta en la que, a la inversa de lo que sucede en las historias tradicionales, los protagonistas ponen todo su esfuerzo para separarse. Protagonizada por Carla Peterson, Benjamín Vicuña y Eugenia “China” Suárez. Dirigen Ana Katz y Jazmín Stuart.

BEHIND THE MUSIC

La nueva serie documental original de Paramount+ presenta las historias de artistas y bandas como Ricky Martin, Duran Duran, New Kids On The Block y Bret Michaels, entre otros, con una dinámica propuesta. Producida por MTV Entertainment Studios, estará disponible exclusivamente por la plataforma.

Más series

NO FUE MI CULPA

Mariana tiene que enfrentar la peor tragedia de su vida cuando su hermana menor desaparece misteriosamente una noche sin dejar rastro. Dos años más tarde, encuentra el cadáver de Lili y, desde ese momento, no descansará hasta saber quién mató a su hermana. Desde el 17 de septiembre por Star+.

AMERICAN NINJA WARRIOR

Space estrena en exclusiva la décima temporada de una carrera repleta de ­adrenalina. Los competidores encaran los desafíos de obstáculos más complejos del mundo, en rondas clasificatorias y finales que tienen como escenario a Los Ángeles, Dallas, Miami, Indianápolis, Filadelfia y Mineápolis.

SHETLAND

Una mano humana aparece en una playa y la víctima es identificada como un joven nigeriano. ¿Qué hacía en las islas? Además, el detective Jimmy Pérez acaba involucrándose en la búsqueda de una mujer que lo llevará a una compleja red de tráfico de personas en las comunidades más remotas de Escocia. Por AcornTV.

ABEJAS, EL ARTE DEL ENGAÑO

Comenzó el rodaje de Abejas, el arte del engaño, la nueva serie original de Flow, producida por Dabope, en coproducción con LaFlia y Cacodelphia. La miniserie compuesta por ocho capítulos cuenta cómo Las Abejas diseñarán ejercicios teatrales de ­simulacros para solucionar los problemas. Está dirigida por Diego Suárez, escrita por Fernando Balmayor y Cecilia Libster, y protagonizada por Fabián Vena, Pedro Alfonso, Sofi Morandi, Lucas Spadafora y Mariel Percossi, entre otros.