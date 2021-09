“Estamos felices por divertir a la gente”

Durante una charla íntima con este multimedio, el elenco estable de la obra teatral Mentiras inteligentes, que esta vez está conformado por Marta González, Arnaldo André, Lula Rosenthal y Christian Sancho, dio cuenta de los detalles de esta comedia familiar. Llega este domingo, a las 20, en una función que tendrá lugar en 10 entre 46 y 47.

—Tras algunos percances, vuelven al ruedo. ¿Cómo se siente estar sobre los escenarios?

—Marta González: Nos sentimos absolutamente felices de poder divertir a la gente.

—Arnaldo André: Quiero sumar que es una gran fiesta para todos nosotros, los actores. Después de tanto tiempo que estuvimos inactivos, ahora tenemos la oportunidad de poder compartir nuestro trabajo y acercarnos al público.

—Christian Sancho: Se siente mucha felicidad de hacer lo que nos apasiona, volver a encontrarnos con la risa, el aplauso, con esta comedia que alegra tanto a la gente pero le deja un mensaje para que puedan pensar.

—¿Cuál es el argumento de la obra?

—AA: Esto se lo dejo a mis compañeros (ríe).

—MG: Yo siempre digo que la obra gira en torno a la pregunta: ¿quién miente mejor? ¿Los hombres o las mujeres? No puedo decir mucho más...

—CS: Es cierto, hay situaciones y vínculos que van creciendo a lo largo de la trama. Se van a encontrar con personajes muy cercanos, con mucha verdad, empatía y diversión.

—¿Qué te atrajo para aceptar este rol?

—MG: Todos los personajes tienen algo de uno. Estoy feliz de hacer teatro nuevamente y este personaje me atrajo desde la primera lectura.

—AA: En lo particular, me divirtió la comedia, el personaje tiene muchas oportunidades y cuando logré ver cómo respondió el público, estuve seguro de que no me equivoqué en ­aceptarlo.

—CS: Willy está totalmente abrumado por la situación de ser un padre primerizo, no encuentra su lugar ni en su casa, ni en su matrimonio ni en la vida. Cada uno de los roles tiene mucha humanidad y transita muchos espacios.

—¿Cómo son los personajes? ¿Cuánto tienen de cada uno?

—MG: Espero que el público descubra por sí mismo cuánto tiene este de mí.

—AA: Es un padre comprensivo, amante de la familia. Es el padre del personaje que interpreta Christian Sancho, que recibe una confesión tremenda de parte de Willy y tiene que lograr solucionarlo junto con su esposa. De mí tiene mucho de lo familiero, de cuidar a su familia, a sus vínculos.

—CS: ¿Algo de mí? No mucho, creo que nada, y por eso me gusta tanto.

—Tras la presentación, ¿continúan de gira? ¿Cómo viven este momento?

—MG: Continuamos y muy felices, gracias a Dios. Todos estamos muy contentos de poder estar arriba del escenario y haciendo Mentiras inteligentes. Estamos alegres de pisar este escenario emblemático de La Plata y de llegar de a poco cada vez a más puntos del país.

—CS: Hasta el momento todas las plazas nos han acompañado y eso nos alegra. Cada presentación es una celebración junto con el público. Seguramente estaremos hasta fines de octubre recorriendo diferentes puntos de la Argentina.

—AA: Seguiremos llevando alegría y nuestras Mentiras inteligentes.