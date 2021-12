Ana Prada: “En este show hay mucho lugar para la improvisación y el juego”

Es compositora y cantante, en la actualidad reside en Uruguay, pero ahora Ana Prada viene a la ciudad de las diagonales para brindar un show junto a Manu Sija. La cita obligada será esta noche, a las 21, en El Teatro Bar, calle 43 entre 7 y 8. Durante una entrevista con este multimedio, la cantante precisó los detalles del concierto y los proyectos venideros.

—¿Qué se traen entre manos para esta presentación en La Plata?

—Este jueves estaremos presentando un show que se llama Otras maneras que aúna ocho canciones en homenaje al 8 de marzo en el que se conmemora el Día de la Mujer. Se trata de un disco de versiones que elegí puesto a que tenían temáticas de género. En realidad es ecléctico porque no hay un criterio estético ni un género. Es más, hay canciones que son himnos del mundo LGTBQ+. A casi todas ellas las produjo Manu Sija que es con quien estaré tocando. Otras maneras es una forma de mostrarnos, es un show compartido, estamos solos sobre el escenario. Se verá un espectáculo con mucha energía, con momentos íntimos, otros arriba, y muchas cosas más como canciones nuevas, unas mías, unas de Manu. Disfruto mucho estar en La Plata.

—¿Qué podés destacar sobre esta ­formación? ¿Cómo viven la vuelta a los escenarios?

—Lo que más me gusta de esta formación es un placer tocar junto a Manu Sija porque es un multiinstrumentista excelente de todos los que ejecuta. Toca todo. Es impresionante. Tiene muy buen gusto. Empezó muy de joven con el género folclórico, reside en Buenos Aires, tiene una carrera y es hermoso ver como arma esas placas sonoras. Aparte este formato es pequeño, portátil. Al ser solo dos sobre el escenario, tenemos una muy buena comunicación y sobre lo que sucede, vamos siguiendo. En este show hay mucho lugar para la improvisación y el juego. Nos dejamos llevar por el disfrute de estar tocando y que las cosas fluyan, suceda. Así siendo dos es más fácil. Me gusta este formato por la libertad creativa que me da. Somos los dos muy desprejuiciados con la música. Si nos gusta una canción, la cantamos y disfrutamos mucho. Es muy diferente a lo que hago sola y es todo un aprendizaje.

—¿Qué sensaciones los rodean ante este hecho cultural?

—Estamos felices de poder tocar en La Plata, que es una ciudad maravillosa para poder tocar y mostrar lo que hacemos. Además la gente es muy cálida y los públicos son divinos. Tenemos nervios y expectativas.