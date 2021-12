Néstor Zapata: “Siempre es mejor hablar de experiencias propias”

Finalmente, y tras varias postergaciones, hoy llega a cines de todo el país Milagro de otoño, de Néstor Zapata, protagonizada por Luis Machín y Sol Zaragozi. Diario Hoy dialogó con Zapata a horas del estreno para conocer sus ­impresiones.

—¿Cómo te sentís con el estreno de la ­película? Sé que esperaste mucho para salir en salas…

—Nuestra querida película tuvo una larga espera porque estaba a cuatro días de su estreno nacional, en marzo del año pasado, y se impuso el cierre de los cines. Pasamos este período en el que se fueron abriendo las salas y esperamos también que el flujo de espectadores se normalice.

Mientras tanto, recorrió festivales, logran­do 17 galardones, algo que no es normal para Rosario, fue algo revelador, con devoluciones muy bellas, y ahora estamos realmente a horas del estreno nacional, deseando que se vea acá luego que se vea en tantos países.

—¿Tus producciones tuvieron ese paso por festivales?

—No, soy un hombre mayor que se dedicó al cine y el teatro, y con el cine recorrí varios lugares del mundo, tengo cuatro películas, que estuvieron en algunos festivales, pero poco, el milagro es de Milagro de otoño.

—Hablabas del teatro y en tus películas incluís el tema, como en Bienvenido León de Francia, y ahora en esta. ¿Era tu idea de estas inclusiones del mundo teatral en el cine?

—Creo que cuando tomás un arte siempre es mejor hablar de experiencias propias, es lo mejor y lo más real y digno, y en casi todas mis obras se han expresado mis experiencias de obras, de giras, recuerdos, de cómo en los pueblos en el pasado había mucha vitalidad, con gente proveniente de otros países, con una rica variada y linda.

Me quedó mucho ese paisaje, e intento al contar algo que eso se refleje, porque es la gente, sentimientos, paisajes y costumbres. Acá es un hombre que recorre pueblos, y me acuerdo de titiriteros e ilusionistas, charlatanes que recorrían lugares por el plato de comida.

Eso me parecía interesante, eso de seguir el camino, y conté esa historia, con Luis Machín que va de pueblo en pueblo hasta que en uno encuentra a una chica que es como un ángel, que se va rápido, y su desesperación es buscarla, buscarla. El final lo sabrán el jueves.

Isabella

“Me detuve en las variaciones que producen los pequeños desfasajes temporales, donde hay varios pasados, y presentes, hay algo de problematizar el tiempo y el espacio, y el cine tiene que ver con eso, me gusta complejizarlo, por eso la película se plantea cuál es ese presente, no siempre es el mismo, no va de manera lineal, lo que hay después siempre es una idea de cercanía. Venimos trabajando con este mismo equipo hace 12 años, y las primeras las asociaban a un grupo de veinteañeros, y yo no quería hacer eso, pero sí hablaba y pensaba desde mi presente y ahora empiezan a aparecer los niños, ya veo que los señores y señoras de 70 aparecerán a mis 70”, cuenta Matías Piñeiro, director de la película que llega a las salas del Malba y Lugones.