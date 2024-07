Andrea Garrote: “Pocas veces llegan textos tan interesantes”

La actriz, directora y dramaturga Andrea Garrote se pone tras bambalinas para guiar a Julieta Zylberberg en Prima facie, que desde mañana, y por ocho semanas, se verá en el Multiteatro. Con ella hablamos sobre la experiencia y la obra.

—¿Por qué traer en este mo­mento la obra a Argentina?

—A mí me llega en este momento, yo la hubiera traído antes, algunos años antes, pero me llega este año y la verdad es que el texto es muy muy atractivo. Pocas veces llegan textos tan interesantes. A mí me gusta que el teatro tenga y proponga un pensamiento también y ese pensamiento que sea una reflexión, que haga preguntas de los sistemas de comportamiento y de modelos institucionales, para que veas el otro lado, ya desde el teatro isabelino, del poder y un poco acá mostrarnos a esta abogada tan efectiva, tan exitosa, tan clara, que ves el otro lado. Es muy teatral porque es el personaje en conflicto, es como Rey Lear, cuando tiene todo su poder y después le sacan todo y queda como un mendigo.

—¿Cómo es trabajar con Julieta?

—Es muy muy agradable. Julieta es una de las mejores actrices de su generación, es súper rápida, súper divertida y, a la vez, muy profunda. Varias veces nos ha hecho emocionar en la sala. Es fácil, nos entendemos mucho, tenemos códigos de actuación comunes, hay una amistad, es hermosa, y hay mucha confianza. Le tengo mucha confianza y eso entonces me hace sufrir menos.

—¿Qué trabajo están haciendo en la previa al estreno?

—Creo que tiene mucho texto, pero es muy dinámico, porque vas paseando por todos los lugares donde ella va; al principio, estudios jurídicos, en la Facultad de Derecho, los lugares más lujosos que ya empieza a ver, el restaurante, su casa y después te pasea por adentro del tribunal y la comisaría. El espectador es como el cómplice, el que te entiende como el mejor amigo, el que no te va a juzgar, por lo tanto, uno puede hablar con total sinceridad. Esto me pasa, esto me pasó y esto hace que sea peripecia de cambio de punto de vista, que, en realidad, es el punto de vista, pero no es que ella está ahora literalmente en otro lugar del sistema, sino en otro lugar de la situación; hace que la acompañemos con mucha empatía y nada más.