Furia habla con sus fans luego de su salida de Gran Hermano

Juliana “Furia” Scaglione se convirtió, tras su paso por el reality, en la participante de la que todo el mundo habla, tanto para bien como para mal.

A través de Instagram, Furia reconoció que todo lo que está viviendo “se fue de las manos”.

Lo dijo luego de haber recibido comentarios y mensajes sobre algunas actitudes que hubo de algunos de sus seguidores. Si bien no especificó de qué se trataba, se sabe que cuando ella quedó eliminada muchos de los “furiosos” atacaron a los exjugadores que hicieron campaña para que Juliana se quedara sin final.

“Me están contando más o menos de todas las cosas que los trataron. Recuerden que ya lograron el objetivo que querían, que era que yo salga de la casa. Hoy Juliana está fuera. Y hoy Juliana tiene algo muy importante, ¿saben qué es? Gente que la ama y es una gran defensora. Así que tenemos con qué. Quédense tranquilos. Yo sé que no son violentos”, afirmó la participante en un video.

La entrenadora además fue muy honesta al reconocer que todo se desmadró. “Sé que hicieron un montón de cosas por mí como para mantenerme dentro del juego. Pero este juego es como que se fue de las manos socialmente. Hay mucha pasión. Esa también es la palabra. Es lo que se generó. Y yo les debo todo. Sepan que estoy al tanto de muchas cosas. No hace falta que me expliquen todo. Y esto todavía no terminó, cariños. Sigan viendo”, cerró.