Los ex Succession Francesca Gardiner y Mark Mylod, al frente de la serie de Harry Potter

Francesca Gardiner (Succession, His dark materials, Killing Eve) será show­runner y productora ejecutiva, y Mark Mylod (Succession, Game of thrones y The last of us), productor ejecutivo y director de varios episodios de la próxima serie original de Harry Potter.

La nueva serie, que actualmente está en desarrollo, estará disponible en la plataforma global de Max. Esta historia será una adaptación fiel de la querida serie de libros Harry Potter de la autora y productora ejecutiva J.K. Rowling. La serie contará con un nuevo elenco para liderar una nueva generación de fanáticos, llena de detalles fantásticos y personajes muy queridos que los fanáticos de Harry Potter han amado durante más de 25 años.

Cada temporada llevará a Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias en todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y apreciadas seguirán siendo el núcleo de la franquicia y estarán disponibles para ver globalmente. La serie está escrita y producida ejecutivamente por Francesca Gardiner. Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá múltiples episodios de la serie para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros Television. Asimismo, es producida ejecutivamente por J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV; y David Heyman de Heyday Films.