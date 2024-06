Guillermina Valdés anunció su separación de Joaquín Furriel

Guillermina Valdés confirmó que se separó de Joaquín Furriel a casi un año de haber comenzado su relación. “No funcionó”, sostuvo la ex de Marcelo Tinelli en una llamada que mantuvo con LAM.

La periodista Iglesias, del reconocido programa LAM, amplió: “Hace 20 días están separados. Hablé por teléfono con Guillermina porque tuve la intuición de que se habían separado. Le escribí a ella y me llamó. Le agradezco mucho el llamado porque ahí me aclaró bien lo que había pasado”.

“Me dijo que tuvieron un año hermoso, que no fue por terceros en discordia, que no fue por la distancia, porque él está trabajando en España”, sumó sobre los motivos de la ruptura.

La modelo añadió: “Aprovechamos todos los momentitos que podíamos estar juntos, pero no funcionó como pareja”. “Lo requiero, voy a hablar siempre bien de él, pero viste cuando te estás conociendo con alguien que decís no funciona esto. Se acabó. Fue todo en armonía y a cualquier persona que me pregunte por él le voy a hablar bien porque es un tipo extraordinario”, cerró.