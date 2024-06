Jeffrey Wright se suma al elenco de The Agency

Paramount+ junto con ShowTime anunciaron que el actor Jeffrey Wright (American Fiction), nominado al Óscar y ganador de un Emmy y un Globo de Oro, se unirá al reparto del thriller de espionaje político, The Agency (antes The Department), para Paramount+ y ShowTime. La serie, actualmente en producción en Londres, tiene a George Clooney y Grant Heslov como productores ejecutivos a través de Smokehouse Pictures.

El nuevo thriller político sigue a Martian (Michael Fassbender, dos veces nominado al Óscar), un agente encubierto de la CIA al que se le ordena abandonar su vida secreta y regresar a la comisaría de Londres. Cuando el amor que dejó atrás reaparece, el romance se reaviva. Su carrera, su verdadera identidad y su misión se enfrentan a su corazón, y lanzan a ambos a un juego mortal de intriga y espionaje internacional. Wright interpretará a Henry, el director de operaciones y mentor de Marciano.

“Jeffrey Wright no solo interpreta personajes, sino que los habita por completo, infundiendo a cada papel una energía emocional cruda y una profunda comprensión psicológica”, ha declarado Chris McCarthy, codirector general de Paramount Global y presidente y director general de Showtime & MTV Entertainment Studios.

“Estamos encantados de que se una Michael Fassbender a nuestro equipo creativo de ensueño formado por Joe Wright, Jez y John-Henry Butterworth, Grant Heslov y George Clooney”. Jeffrey Wright es un actor ganador de los premios Tony, Emmy, AFI y Globo de Oro que ha disfrutado de una ilustre carrera que abarca los mundos del teatro, el cine y la televisión.

Actualmente, se puede ver a Wright haciendo una de las mejores interpretaciones de su carrera en American Fiction, de Orion Pictures/Amazon MGM Studios, escrita y dirigida por Cord Jefferson. Wright recibió nominaciones a los premios de la Academia, Gotham, Globo de Oro, Critics Choice Awards, SAG Awards y NAACP Image Awards y ganó el Independent Spirit Award, por su maravillosa interpretación del protagonista, Thelonious “Monk” Ellison”.

Próximamente, Wright protagonizará, junto a Denzel Washington, el thriller High and Low, dirigido por Spike Lee, Apple Original Films y A24, y se unirá a la segunda temporada del galardonado drama de HBO, The Last of Us.

The Agency es una nueva versión del aclamado drama francés Le Bureau des Légendes (El Buró internacional) y se estrenará en Paramount+. También se emitirá internacionalmente en Paramount+ en el Reino Unido, Canadá, Australia, Italia, Alemania, Latinoamérica, Brasil y Japón. La serie es codistribuida internacionalmente por Paramount Global Content Distribution y Federation Studios.