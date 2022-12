Andrés Nara se reconcilió con Wanda

El tiempo, dicen, pone las cosas en su lugar. Y en los conflictos familiares, a veces ese tiempo puede durar años o décadas. Más si se trata de conflictos y dardos que van y vienen en un entorno familiar muy conocido y mediático como el de los Nara.

La cosa es que el padre del clan, Andrés, estaba distanciado de Wanda desde hacía muchos años. ¿Qué había pasado? Lo primero que siempre se señaló como uno de los motivos del alejamiento fue el divorcio de Wanda y Maxi López en 2013, ya que Andrés mantenía una excelente relación con su yerno. Además de ello, el recién llegado Mauro Icardi no era visto con buenos ojos. Allí es que hace la aparición Carina Tononi, otro de los motivos señalados.

La pareja de Andrés en aquel entonces fue presentada públicamente en el casamiento de Wanda y Mauro y eso no fue bien recibido. Hasta dicen que en la fiesta los ubicaron en una mesa alejada. Encima, al poco tiempo, Carina empezó a usar el apellido Nara para su carrera artística, pasando a ser “Carinara”. Eso empeoró aún más la cosa. Y, por si fuera poco, que el anuncio del embarazo de Carina fuera ventilado primero por los medios y que ellas se enteraran así y no por boca del propio padre hizo que la relación se cortara de cuajo. Por esto, Andrés nunca pudo volver a reunirse con Wanda y ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer a Francesca e Isabella, hijas de Wanda y Mauro. Fueron ocho años de distancia y alejamiento. Primero, las aguas empezaron a calmarse y el acercamiento se fue dando por el lado de Zaira, de a poco y esporádicamente.

Luego, casi por decantación, empezó el proceso de reconciliación entre Wanda y Andrés. Y todo indicaría que ambos retomaron el diálogo hace poco más de un año, en coincidencia con la explosión del Wandagate, cuando la blonda descubrió la infidelidad de Icardi con Eugenia “China” Suárez. Así, fue regenerándose el vínculo poco a poco y ganando la confianza para poder llegar a la reconciliación que terminó de sellarse durante el fin de semana, en los días en que la mayor de los Nara cumplió y festejó sus 36 años. Todo habría sucedido durante la tarde del domingo, cuando Wanda y Andrés se reencontraron finalmente cara a cara para sellar las pases. Además, estuvieron los cinco hijos de la empresaria: Valentino, Constantino y Benedicto (de su relación con Maxi López) y Francesca e Isabella, de su última pareja con Mauro Icardi. Ambos compartieron las fotos por sus redes sociales. “Nara-López-Icardi. En Buenos Aires”, escribió Wanda junto a un emoji de un mate y una serie de fotos en las que se muestra el reencuentro. Andrés también se hizo eco y al compartir las fotos con sus nietos escribió: “Mis amores”. Además, compartió también fotos junto a Zaira y su hija Malaika.

Pero la cosa no termina ahí, porque Nara padre confirmó que se reencontró con Carina, su ex. Sucede que ambos comparten vecindario por la zona de Tigre. “Entre nosotros logramos calmar las aguas y ­empezamos a vernos nuevamente, más relax, no tan novios” expresó Carina en una entrevista televisiva hace pocos días atrás. Al parecer, fue ella una de las que le insistió a Andrés para que retomara el vínculo con Wanda.

¿Romance confirmado?

Parece que finalmente el amor entre Wanda y L-Gante empieza a confirmarse. Es que se dieron a conocer las primeras imágenes que los muestran a los besos. El matutino de eltrece dedicado a espectáculos mostró una pequeña filmación en la que se los ve salir de un restaurante y luego de subirse a su auto, con él al volante y ella en la butaca del acompañante, y charlar apenas unos segundos ellos se trenzan a los besos.

Aunque primero las luces del interior se encontraban prendidas y ellos las apagaron, se alcanza a ver el encuentro apasionado. Parece que, después de tanta agua bajo el puente, los rumores de amor entre ambos empiezan a dejar de ser solo rumores para darle lugar a algo más serio. Una imagen vale más que mil palabras.