David Schetman: “No hay tanta ficción de la efervescencia previa a la dictadura”

Con vasta experiencia en cine, teatro y televisión, el actor David Schetman es una de las revelaciones de Matadero, película de Santiago Fillol que tras su paso por el 37° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata llegó a los cines argentinos. Además, brilla en la divertida Robo mundial, de Star+, en la que encarna a uno de los integrantes de la banda que intentará robar la copa del mundo. Con él hablamos para saber más de sus sensaciones de ser parte de la película de Fillol.

—¿Qué te atrajo de este proyecto que tiene una idea de cine sobre cine y, además, la política atravesándolo?

—Yo creo que el marco de la película es la política, es una película que sucede con personajes inmersos en la política y la política es un actor más en la historia. Después habría que ver a qué nos referimos con cine político, pero es una película política linealmente, en este año de elecciones, va a cambiar algo, no, para nada. En los últimos 100 años la política es, tal vez, lo que más nos interesa, nos acostumbramos a decir que solo nos interesa el fútbol, pero la política está a ese nivel. Creo que Matadero es una película que trae un paradigma político de hace unos años que es más un actor que una bajada.

—¿Qué conexión tenés vos con la ­política?

—Tengo un interés muy grande, y en principio creo que en mi juventud, más joven, tuve un acercamiento mayor a la militancia que hoy se ha convertido en una distancia más grande. Con respecto a la película, hay algo de esa juventud específica, de ese momento del país que me parece interesante, de los setenta y de la previa a la dictadura, de la efervescencia previa, de la que creo que no hay tanta ficción y esta película viene a saldar eso. Además está El matadero, el libro, que lo leí en la secundaria y me parece fascinante, entretenido y hermoso de leer hasta el día de hoy.