Andrés Suárez: “Volver a subirme a un avión con mi guitarra me hace sentir más vivo que nunca”

Tras finalizar la gira #AS2021 con la que el cantautor recorrió toda la geografía española presentando su octavo trabajo, Andrés Suárez visitará la Argentina, Chile, Ecuador y Perú con un show en el que interpretará sus más preciados éxitos. Mañana a las 21 en el teatro ND Ateneo(Paraguay 918, CABA) se volverá a encontrar con el público argentino. Hablamos con él para saber más del espectáculo y de su trabajo.

—¿Cómo te sentís con la presentación?

—Me siento como en mi casa, como buen gallego, mi segunda casa es la Argentina, agradecido con la vida, y feliz, aunque sabemos que desde marzo de 2020 es muy delicado decir estas cosas porque creo que no llevamos más que malas noticias en el cuerpo desde entonces. Sin embargo puedo subirme de nuevo a un avión, publicar el disco, hacer más de 100 conciertos con la gira, y pese a que este disco nació en un momento muy complicado no para de darme satisfacciones.

—¿La Argentina es el primer destino de la gira?

—Así es, en el ND Ateneo a las 21, me bajo del avión y voy a tocar porque llego el mismo día. Tengo muchas ganas, porque la última vez que estuve en Argentina fue como telonero de Víctor Manuel y Ana Belén en el Gran Rex, entonces ese es el último recuerdo que tengo, esa pasión, esa gratitud, ese calor, y me quedo con eso, tras esta pandemia, que si no celebramos la vida, tenemos un problema, así que haré el mismo concierto con esa energía.

—¿Qué va a ver la gente en el show?

—Alguna que otra sorpresa que no me dejan contar, pero sí te digo, un aprendizaje que tuve es que tras este infierno y pesadilla, hay que quedarse con algo bueno, y es eso, la lección que aprendí, porque estaba acostumbrado a tocar en grandes lugares y con mucha gente, y volví a tocar en garitos para pocas personas. En el ND estaré sólo con mi guitarra, y volver a tocar para alguien, es maravilloso, así que volver a subirme a un avión con mi guitarra me hace sentir más vivo que nunca.

—¿Y eso lo aplicás en otros órdenes de tu vida?

—Absolutamente, nunca me quedé en la superficie, y poder salir de casa, reencontrarme con amigos y caminar por la playa, hablar con mis padres, esa es una reflexión que me tengo que dar, más en un sistema capitalista, feroz, en el que no tenía ni tiempo para hablar con mi padre, siempre de gira, conciertos, grabación y 14 horas al día trabajando, y si no tienes tiempo para hablar con tu madre, pues es que estás haciendo algo mal en tu vida.

—¿Cómo te reconectaste con tu casa, siendo que siempre estabas de gira?

—Tengo 39 años y desde los 14 que estoy de gira, y son más de veintipico de años viajando, acostumbrado a hoteles, y estar durmiendo en la misma cama durante tres meses ya para mi es raro.

Ese tiempo fue para aprender a mirarme al espejo, quererme, perdonarme, escuchándome, no compartía casa con nadie, así que estaba solo y resultó que no me caí mal me pude aguantar, que no es poco.

—¿Por qué tienen que ir a verte al teatro?

—Porque no soy distinto a nadie, no soy artista, sino artesano, cantando historias sobre cosas cotidianas, y hace falta, humor, buen rollo, paz y ganas de reivindicar la vida, hoy necesito evadirme de la realidad, no puedo más, y por eso los invito a evadirse de la realidad, y tal vez los pueda emocionar y hacerlos reir.