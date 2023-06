Andy Muschietti: de la gloria de It al fracaso en taquilla de The Flash

El realizador argentino radicado en Hollywood, Andrés Muschietti, no estaría pasándola bien por estas horas. Es que la promocionada nueva aventura de DC, The Flash, no ha logrado los resultados esperados en la taquilla mundial. En Argentina, la superproducción, que tiene poco cine y mucho efecto especial poco logrado, quedó atrás de la cautivadora película animada Elementos. En el resto del mundo, los números tampoco fueron los esperados.

Varias son las posibles razones de este fracaso estrepitoso en taquilla, una de ellas puede ser el protagonista, Ezra Miller, que no logra cautivar a los fanáticos, y mucho menos tras la revelación de su problemático presente. Otra, quizás, los malos efectos especiales que, según Muschietti, tienen que ver con la visión subjetiva del protagonista. The Flash podría haber conseguido otro resultado, ya que no solo marca el fin del DC Extended Universe, iniciado con El Hombre de Acero en 2013, sino que, principalmente, traía de vuelta a Michael Keaton como Batman, acaso el mejor intérprete que se puso el traje del héroe. Con una taquilla similar a otro de los fracasos de Warner, Black Adam: ¿seguirá en pie ahora la intención de Warner de que Muschietti dirija la nueva Batman?