Jennie Garth, por fuera de las cámaras y el éxito

Jennie Garth saltó a la fama por su trabajo en el personaje de Kelly en Beverly Hills, 90210. En pleno apogeo de los años 90 fue una estrella, pero luego de la serie debió retirarse de la élite a la que había pertenecido.

Al inicio de la entrega suscitada a fines del 89, todos los actores eran jóvenes que daban sus primeros pasos en la pantalla chica. El éxito duró hasta llegado el cambio de milenio, y los dejaron como grandes promesas de la profesión artística. Esta situación fue el puntapié para que pudieran catapultarse en sus oficios y llevar a cabo los cambios que querían. Sin embargo, la popularidad tuvo su precio, y al finalizar el éxito todos debieron seguir sus caminos por separado.

La vida no les fue tan fácil a algunos integrantes del elenco, como Jason Priestley, que tuvo una severa adicción al alcohol, sufrió un accidente de autos y debió comenzar de nuevo. A su vez, Shannen Doherty tiene cáncer y debe luchar contra la metástasis. Asimismo, Luke Perry perdió la vida por un derrame cerebral hace tres años.

Por su parte, Jennie también la pasó mal al terminar la obra. Recordemos que nació en Illinoisby es la menor de una familia de siete hermanos. Cuando tenía trece años, el clan se mudó Phoenix por motivos laborales. Allí, la joven tomaba clases de modelaje, de actuación y baile, y fue descubierta por un agente que le ofreció ir a Los Ángeles para poder tomar pruebas. Asimismo, fue acompañada por su mamá que la cuidaba porque era menor de edad.

Por otro lado, sus padres dejaron que se dedicara a la actuación, pero le pidieron que no abandonara los estudios, por lo que terminó la escuela secundaria en un colegio de la nueva ciudad. Asimismo, ganó un premio gracias a su primer trabajo en la serie New life, estuvo en otra entrega llamada Growing Pains y llegó al cine con Just Perfect.

La gran oportunidad estuvo dada cuando fue convocada para interpretar a Kelly Taylor, y estuvo diez años en la cresta de la ola siendo una de las figuras más buscadas; fue modelo y la cara de muchas campañas. Cuando la novela legó a su fin, su éxito no fue el mismo, y esto la afectó notoriamente.

Al llegar el 2012, la mujer puso manos a la obra para lanzar un libro con sus memorias, en el que revelaba al elenco de Beverly como figuras incipientes que tuvieron un éxito repentino y fulminante, y por eso muy difícil de mantener. Además, declaró que no estaban preparados para el estrellato, y que eran exigidos por sus apariencias físicas.

A lo largo de su vida fue madre en tres oportunidades y está casada con Dave Abrams desde el 2015. También formó parte de concursos de cocina y baile, y suele mostrar el día a día en sus redes sociales.

Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, comunicó que tiene un problema de salud diagnosticado, llamado osteoartritis.

Su presente en las redes sociales

Alejada de las grandes oportunidades que antes le llegaban debido a la trascendencia de su rol en la recordada serie juvenil, Jennie Garth se vale de las redes sociales como una gran herramienta de trabajo.

Aunque la actriz siguió formando parte de la escena, pero desde el lado de roles pequeños, puesto a que su objetivo de vida está puesto en la recuperación de la dolencia que atraviesa, y además trabaja en ello para dar mensajes de positivismo y recuperación a sus seguidores que también están en la misma situación.

En cada publicación realizada en la cuenta que creó en Instagram, la mujer elige comunicar cuáles son sus elecciones para llevar el tratamiento adelante y cómo cuenta con el apoyo de sus seres queridos.