Elizabeth Gutiérrez: “Aprendí que está bien tener mi propia opinión”

Elizabeth Gutiérrez, protagonista de los éxitos Milagros de Navidad, Corazón Salvaje y El rostro de Analía, entre otros, se pone una vez más a las órdenes de la tercera temporada de la producción original de E! Entertainment, Ojos de mujer. El show estrenará el próximo 22 de junio a las 23 horas, con la conducción de la estrella de las redes sociales Chiky BomBom, la presentadora y comediante Érika de la Vega, Carla Medina como moderadora y Gutiérrez, con quien hablamos para saber más detalles del estreno, que contará, en esta temporada, con las participaciones de Flavia Laos (Ganadora de los People’s Choice Awards 2022), la modelo trans Mara Cifuentes, Daniela Álvarez, (Miss Colombia 2011), Alix Aspe (Al rojo vivo), Amara “La Negra” (Mira quién baila), María Alejandra Requena (Panorama mundial) y nuestra Stefi Roitman.

—¿Cuándo supiste que el entretenimiento, la actuación y la conducción constituían lo que vos querías hacer de por vida?

—Desde muy pequeña yo tenía ese sueño, pero nunca lo vi como alcanzable, siempre lo viví dentro de mí, siempre soñaba, y creo que con las decisiones que vas tomando vas abriéndote camino, entonces a muy temprana edad empecé a buscar, empecé el modelaje. Realmente es actuando... es la actuación, pero estando en el entretenimiento, es realmente mi pasión estar haciendo esto, llevándoles un mensaje a la gente, ya sea a través de mi actuación o a través de una conducción.

—Decís que de muy pequeña tenías este sueño. En ese momento, ¿admirabas a alguna actriz? ¿Soñabas ser como alguien?

—Fíjate que, bueno, creciendo en una familia mexicana, siempre veía las novelas mexicanas, pensaba que todos los actores que aparecían en las novelas mexicanas eran mexicanos, que no es así, tenemos talento de todo el mundo en las novelas mexicanas, y no, nunca admiré a alguien específicamente. Yo creo que ya cuando crecí admiré mucho a Julia Roberts. Me encanta Julia Roberts como actriz, cómo ha llevado su carrera fuera de los escándalos, ¿sabes? Y siempre una profesional. Me encanta cómo ella trabaja. Entonces, sí, creo que ella es la que me ha gustado por su manera de actuar tan natural. Me ha gustado mucho.

—Nombraste a Julia Roberts, ¿hay algún papel o alguna película que vos digas “el día de mañana me gustaría hacer esto”? Hay muchas remakes y versiones ahora, que se están adaptando para el público latino...

—Bueno, no sé qué papel, pero en La boda de mi mejor amigo, su personaje en esa película me encantó, Pretty Woman, que es una de las favoritas de todo el mundo, pero nunca me soñé con “ay, quiero hacer este papel”, sino que actuar en general me encanta. Me encantan todos los papeles que he interpretado y me encantaría tener la oportunidad de seguir creciendo como actriz y poder interpretar esos esos personajes.

—En Ojos de mujer, ¿cómo fue reencontrarse con las compañeras y encarar esta nueva temporada de este programa?

—Imagínate que la primera temporada siempre pensábamos que iba ser una temporada y listo, que chao, mucho gusto. Después por la segunda temporada, y la tercera temporada de verdad que ha sido un regalo, un regalo para todas, porque no creo que ninguna nos esperáramos una tercera temporada, pero es una bendición para todas, y el conectarnos, porque ya aparte de ser compañeras somos amigas, ya nos conocemos mejor, entonces creo que la química y la confianza que nos tenemos en el otro se transmite más. O sea, ya estamos más abiertas a opinar sin sin ser juzgadas, creo que en esta tercera vez se ve aún más. De verdad que estamos abriéndonos un poco más, nos conocemos con las miradas, quién habla, quién se calla, ayúdame tú. O sea, es todo eso de que a veces no tienes que usar palabras, pero con la vista nos complementamos y nos comunicamos de esa manera. Así que fue muy lindo. Y el factor sorpresa que tenemos en esta nueva temporada también fue muy padre.

—¿Qué aprendiste de vos como conductora siendo una de las protagonistas de Ojos de mujer?

—Yo aprendí que está bien tener mi propia opinión, que está bien que me juzguen, que está bien ser honesta conmigo misma y no tener miedo al hablar, no tener miedo al dar mi opinión, porque muchas veces nos limitamos o estamos políticamente correctas todo el tiempo, usamos ciertas palabras o no tocamos estos temas. Pues para mí fue muy satisfactorio poder tener una plataforma en la que a la vez invitábamos al público a también abrirse de esa manera. O sea, comenzábamos unas conversaciones que... ese es el punto final de todo esto. Ojalá la gente en su casa también pueda empezar a hablar de estos temas que no se hablan. O sea, que se hagan más normales. Así que eso fue lo lindo de poder conocerme un poco más a través de este programa.

—Ahí hablabas de la corrección política, que es algo que, si bien es correcto, en un punto también nos limita a expresar. ¿Creés que el programa te ayudó a no pensar en si vas a ser juzgada o no?

—Totalmente, yo toda mi vida siempre he tratado de cuidarme y todavía lo hago a mi estilo, pero creo que estoy más libre de opinar sin el temor del que dirán, ¿no? Así que este programa, definitivamente, yo siempre lo digo, fue como una terapia para mí, porque desde el primer programa, el tercero, yo misma me he notado más suelta y más en confianza conmigo misma, porque no importa, o sea, todos tenemos diferentes opiniones. El punto es respetar nuestras opiniones, pero es lo lindo de la vida, de aprender. Yo aprendo de mis compañeras, aprendo de todo el mundo, pero también sé que tengo una voz y tengo una opinión propia de mi vida, de mis vivencias, y está perfectamente bien que me critiquen o que pueda, a lo mejor, conectarme con un público; es maravilloso.

—Te ha tocado encarnar diferentes roles. ¿Cómo elegís los papeles? ¿El próximo tiene que ser un desafío, algo distinto a lo que hiciste?

—Yo creo que tienes que conectar con ese personaje más que nada, lees obviamente la sinopsis y, si te conectas con ese personaje, yo creo que cada personaje lleva un poquito de ti a la pantalla. Eso es lo mágico de cada personaje, que estás dándole un poquito de tu vida a ese personaje, y si logras conectarte con él en papel quiere decir que vas a conectarte en realidad en carne y hueso, así que eso es lo que trato yo siempre de buscar, que me conecte con ciertos personajes.