Ángela Leiva: “Me encanta sentir el cariño de la gente”

Nacida en la Argentina, Ángela Leiva inició su carrera cuando era apenas una adolescente y ya disfrutaba a la hora de interpretar canciones pertenecientes al género número 1 como lo es la cumbia.



Poco a poco fue haciéndose un lugar en la escena independiente, tanto como solista o integrante de una pequeña formación musical como aquella que fundó junto a sus amigos del barrio.

Tiempo después, las presentaciones como cantante fueron aumentando y un día supo de un concurso que era organizado por el clásico programa de la movida tropical llamado Pasión de sábado que lleva más de 30 años al aire.



Tras la gloriosa presentación, Ángela comenzó un camino en constante ascenso que la lleva a triunfar en el país pero también en giras por países limítrofes. Además, lanzó destacados discos y se convirtió en una figura más que popular que supo lucirse junto a Brian Lanzelotta en Cantando 2020. Formará parte del reality que le sigue llamado La Academia y además es la musa inspiradora de Adrián Suar para sus próximos proyectos de ficción.



Durante una entrevista con este multimedio, la diva morena habló sobre el camino recorrido, el amor hacia el oficio y la actualidad sobre los escenarios. Además, presentó el show que dará mañana en el Teatro Metro.



—Con tu carrera lograste conquistar a diferentes generaciones de admiradores ubicados en toda Latinoamérica, ¿cómo vivís este amor?

—Tengo muchísimos seguidores en la Argentina y tengo la suerte de cruzar fronteras. Es decir, en muchos hermanos, la gente me ha abierto la puerta de sus hogares, de sus corazones para escuchar mi música. La verdad es que me encanta sentir el cariño de la gente. De esta manera, considero que es la parte más linda que tiene esta profesión. Hagas lo que hagas, para ellos está bien y es genial.

—De tener un perfil bajo hacia el salto a la fama o la popularidad. ¿Pudiste notar este camino? ¿De qué manera se transita?

—El tema de ser famoso es medio relativo, ¿no? El término popular me parece más acertado y que se da cuando uno pertenece a un estilo tan seguido como es la movida tropical. En su momento, cuando empecé era muy chica, tenía 19 años recién cumplidos y no entendía mucho. A ver, siempre había cantado pero era totalmente anónima. De repente debí acostumbrarme a que la gente me reconociera en la calle, a perder la intimidad en ciertas situaciones de la vida. Sin embargo, hoy ya es normal, es decir uno ya sabe dónde tiene intimidad y donde no. Cuesta mucho adaptarse pero lo más lindo es sentir el cariño de la gente, saber que te quieren, te admiran y desde este lado hago todo lo posible para devolverle el amor a la gente.

—¿Siempre soñaste con estar sobre las tablas cantando este ritmo eterno? ¿Cómo fue que gestaste tu carrera?

—La incursión en la movida tropical fue hace 12 años cuando gané Pasión canta, un concurso inherente a Pasión tropical. Debo decir que desde muy chica escucho cumbia y ya desde antes de ser “famosa “interpretaba canciones del género. Es más tenía una banda junto a unos amigos del barrio que se llamaba Angi y los fieles y así empecé. Después pude dedicarme de forma profesional en ella.



—La producción de tus shows se luce por las innovaciones y las características innovadoras…

—La verdad debo confesar que cuanto más pasan los años y cuanto más uno genera música nueva, más se complica el tema de la planificación y la organización del show porque uno quiere incluir todo lo que tiene y, a veces, no se puede porque los espectáculos no perduran seis horas. Así que somos bastantes creativos a la hora de organizar el evento, cantamos todos los temas que a la gente más le gusta y siempre hay una que otra sorpresa.

—¿En qué otros proyectos estás inmersa?

—Tengo muchísimos proyectos porque este año se viene con mucho trabajo, mucha música nueva y estamos trabajando para ello. Es más, voy a estar en La academia, la nueva producción de Marcelo Tinelli, haciendo baile y un poco de todo, es decir arte integrado. Además, sumaré otras propuestas de las que no puedo hablar pero que son deseos que siempre tuve y que se están cumpliendo.