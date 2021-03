Fede Álvarez revela detalles de su serie Llamadas

Desde su irrupción en el mundo del cine, el realizador uruguayo Fede Álvarez ha sorprendido con su logrado acercamiento al género. Diario Hoy dialogó en exclusiva para la Argentina sobre su serie Llamadas, que se verá desde hoy en Apple TV+.

—Como director debe haber sido complicado dirigirlo para lograr el tono adecuado para cada episodio. Antes, ¿habías pensado tanto en el sonido como en Llamadas? ¿Cuál fue el principal desafío para dar indicaciones y que sonara todo como necesitabas?



—Es curioso que todos ven en la serie eso, y me han preguntado mucho y dicho expresiones como Que interesante el sonido. Pero si prestás atención, yo, por querer ser realista, si vos estás hablando conmigo en el teléfono, realmente no vas a escuchar nada alrededor, es decir, no vas a escuchar mis pasos, aun si camino mientras hablo contigo. Los teléfonos agarran un poco de sonido ambiente, aun si pasara por acá un automóvil haciendo ruido, escucharías eso, no más. Es muy limitado el sonido, por ahí escuchás una puerta que se cierra, o en algún momento, tal vez, algo, pero no hay eso que tenía la radio novela, en donde había portazos, los pasos, los truenos afuera, tiene muy poco de eso. Es súper minimalista a la hora del sonido, creo que es mucho más lo que te hace sentir que estás viendo un espectáculo de sonido son las imágenes, aunque suene raro, los gráficos abstractos que hicimos te genera eso que estás adentro de un mundo de sonidos. Sí hay mucho de diseño de sonido que no es parte de la ficción, que tiene que ver con sonorizar los gráficos y te hace meterte en este mundo de una manera muy particular, pero es curioso lo que decís, porque se experimenta de una manera muy visceral que estás ahí, pero hicimos muy poco, en una película yo te pongo los pasos, la respiración, la ropa que se frota contra el actor, cuando ves la mezcla de sonido de una película son 16 mil tracks de todos los sonidos que te puedas imaginar, y en este caso no, es muy poco, es muy minimalista y casi que todo lo imaginás por la experiencia que pasaste. No quisimos hacer trampa e incorporar sonidos que no escucharías, es un viaje sonoro, pero si la ves de nuevo te vas a dar cuenta de esto que digo.