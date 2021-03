Luciana Salazar: “Fui muchas veces infiel”

Durante 8 años, Luciana Salazar y Martín Redrado mantuvieron un noviazgo entre Argentina y Estados Unidos, atravesaron crisis y pudieron tener una ruptura en paz.



Sin embargo, volvieron a elegirse en múltiples oportunidades pero la relación tóxica nunca llegó a buen puerto. Para enero pasado, decidieron viajar con destino a Miami, se reconciliaron para confirmar la noticia a la vuelta pero la separación llegó antes de tiempo.



Sucede que el economista no estuvo convencido sobre formalizar el vínculo, decidió guardarse a silencio y retomar un amorío con su expareja, una empresaria de nombre Luján. Así fueron vistos haciendo una fila para poder vacunarse, fueron fotografiados y la imagen explotó en las redes sociales.



Ante la indignación, Luciana decidió brindar una entrevista a una revista de alcance nacional donde reveló los secretos más picantes: “Yo estoy bien y entera. Fue él quien insistió y me buscó mientras estuvo en pareja. Una insistencia inusual en él que ya era hasta rara. Pero le había dado una última oportunidad porque ponía a la nena en el medio. Evidentemente es una persona que no puede con su mitomanía. Por lo único que me duele es por Matilda, porque eso habla de una persona mala. Más cuando lo pedís y querés ponerte en un rol paterno. Es realmente siniestro”.



Asimismo, no tuvo tapujos cuando admitió sus propias infidelidades: “A mí no me preocupa desde el lado de infidelidad o no infidelidad, porque yo le fui muchas veces infiel cuando estábamos en pareja. Él lo sabe y le costó algunos llantos también pero me lo perdonó. Entonces eso no es algo que me afecte, lo que me afecta es el modo de hacerlo. Es muy desprolijo, lo mismo hizo con Lulú Sanguinetti, que no sé si está ahora o no está”.



Ahora, se sabe que Redrado solicitará una medida judicial para que ella no hable más sobre su imagen ni dañe la de sus hijos mayores, Martina y Tomás.