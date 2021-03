Ivana Nadal y un nuevo mensaje polémico: "Si usás el barbijo, tapás tu sistema respiratorio"

Ivana Nadal repitió nuevas frases con irresponsabilidad social sobre el coronavirus. Sin datos científicos ni fuentes confiables, la mediática disparó contra el uso de barbijos.



"Si vos usás el barbijo, tapás tu sistema natural respiratorio, no dejás entrar el oxígeno que te sale naturalmente. Vos mismo dañás tu sistema inmunológico, tus pulmones, te agarra el covid y te hace con... Claramente que es así. No digo que no se muera gente por covid, sólo te estoy alertando que te salves la vida liberando emociones para que se sientas bien, te des amor, fortalezcas tu sistema inmunológico antes de que te agarre el covid. ¿Entendés? O cualquier enfermedad. el covid es una enfermedad como muchas", manifestó en un video.

Luego agregó: "¿Por qué no hacemos la cuenta de todos los días la gente que se muere por neumonía? Igual es incomprobable".