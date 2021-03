Comenzó el rodaje de “Peter Pan and Wendy”

“Peter Pan and Wendy”, película de acción real dirigida por David Lowery y protagonizada por Jude Law, Yara Shahidi, Ever Anderson y Alexander Molony, comenzó hoy su rodaje en Vancouver y se estrenará en 2022 en Disney+, informó hoy el gigante del entretenimiento en Madrid.

Basada en la novela de J.M. Barrie e inspirada en el clásico animado de 1953, “Peter Pan” es la historia atemporal de una niña que se enfrenta a sus padres porque quieren que estudie en un internado.

“Peter Pan siempre ha sido una de mis historias favoritas, en parte porque siempre me he resistido a crecer, pero también por el amor, la aventura y la imaginación que hacen que el cuento original de Barrie sea tan imperecedero. La idea de redefinir sus personajes icónicos para una nueva generación es una oportunidad que me entusiasma”, aseguró el director en un comunicado de Disney.

El fuerte reparto central de filme ya en rodaje en Canadá tiene a Law como el capitán Hook, Yara Shahidi en la piel de Tinkerbell, Ever Anderson asumiendo a Wendy y Alexander Molony componiendo a Peter Pan.

Cabe recordar que otra versión de la misma historia, titulada “Hook, el retorno del Capitán Garfio” se conoció 30 años atrás bajo las órdenes de Steven Spielberg y con un potente elenco que reunió a Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts y Bob Hoskins, entre más.