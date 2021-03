“Encontramos nuevos sentidos para poder seguir adelante”

Fundada hace más de dos décadas, más precisamente en 1991, A.N.I.M.A.L. (Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar) es una banda de rock y heavy metal que está integrada por Cristian Lapolla, Marcelo Castro y Andrés Giménez.



A lo largo de su existencia, la formación sufrió variaciones hasta conformarse con estos tres artistas musicales.



Vale mencionar que durante su carrera el grupo logró componer y producir una infinidad de álbumes discográficos, entre los que figuran Fin de un mundo enfermo, El nuevo camino del hombre, Poder latino y Usa toda tu fuerza.



Por otra parte, lograron ser la banda soporte de recitales producidos por Bad Religion, Pantera y Suicidal Tendencies. Estas fechas les abrieron las puertas hacia el exterior donde fueron muy bien recibidos sentando un precedente exportando lo mejor de nuestra música.



Durante una entrevista con este multimedio, Giménez habló con este medio sobre el camino andado en la Argentina y en el exterior como también dio los detalles de la fecha que darán el 9 de abril, a las 21 horas, en el teatro Metro. Para esta ocasión, el proyecto musical desplegará sus canciones clásicas y adelantará una parte del nuevo material en el que se encuentran trabajando.

—Regresan a La Plata luego de 20 años de su último concierto aquí. ¿Qué pueden adelantarnos sobre esta función tan esperada por los seguidores?



—Para esta fecha vamos a estar presentando, como siempre, los grandes clásicos de la historia de A.N.I.M.A.L. Además, quiero que sepan que venimos tocando canciones que hace mucho tiempo no interpretábamos sobre el escenario. Considero que va a ser un show diferente, muy ansiado y muy emocionante. Además desde hace casi 20 años, es decir, mucho tiempo que no vamos a tocar a La Plata, así que es un plus extra muy importante.

—Sobre el recorrido escénico que brindarán la noche del 9 de abril, ¿qué detalles pueden precisar? ¿Cómo es la elección de la grilla o temas musicales?



—En relación a la preparación o planificación de la lista de temas, siempre la terminamos de cerrar dos o tres días antes del show, pero como dije anteriormente seguramente va a tener mucho de la historia de A.N.I.M.A.L., los grandes clásicos en nuestro haber, pero a su vez siempre podemos incluir canciones nuevas, canciones que no están dentro del repertorio. Seguramente habrá un poco de todo.

—Desde 1991 están sobre los escenarios nacionales e internacionales, forjaron un camino en un género especifico y fueron fortaleciéndose como formación. ¿Qué debilidades y fortalezas encontraron en este trayecto?



—Creo que todos encontramos cosas buenas para poder hacer en este momento donde la cabeza está bastante confundida por la situación de pandemia mundial causada por el Covid-19. Realmente con A.N.I.M.A.L. siempre encontramos nueva música, encontramos nuevos sentidos para poder seguir adelante y creo que lo más importante es que nunca perdimos las ganas de hacer música y hacer cosas nuevas, que eso, es algo que por ahí cuando uno está un poco con la defensa baja es fácil de perder. En este caso nos fortalecimos y trabajamos mucho en canciones, en ideas, en conceptos nuevos, en merchandising. De esta manera, en un montón de cosas que no solamente están vinculadas con la música, sino que se trata de otras aristas que están dentro de lo que es tener una banda y llevarla adelante.

—¿En qué proyectos están inmersos?



—Todos estamos dentro de este gran proyecto de vida que es A.N.I.M.A.L., creo que lo más im­portante es poder seguir haciendo cosas juntos y poder seguir creciendo todavía mucho más, disfrutando de todo lo que amamos y hacemos que es nuestra música.

—¿Qué mirada tienen sobre la escena actual?[

—Hay muchísimas bandas, muchos músicos nuevos y también de hace muchos años que están haciendo las cosas muy bien y eso va a traer frutos a la música en la Argentina. Es como el fútbol no deja de sacar grandes cracks. En este caso grandes talentos. Me pone muy feliz cada vez que veo agrupaciones nuevas que están sonando increíble, que hacen grandes cosas por la música en general.