La esposa de Cormillot se confesó: "Quiero que me quede algo de él"

Tras mantener un perfil bajo y alejado de los medios, Estefanía Pasquini, la flamante esposa de Alberto Cormillot, decidió hablar a la prensa, tras la gran cantidad de comentarios producto de su maternidad con un hombre 48 años mayor.

Fue el propio Alberto Cormillot de 82 años, quien anunció que espera un hijo de su esposa, Estefanía Pasquini de 34 años, quien es licenciada en Nutrición. La noticia la dieron a poco de que se cumplieran los 3 meses de gestación.

Estefanía, decidió brindar una entrevista al programa de espectáculos Intrusos. Allí reveló cómo había nacido el amor entre ellos, todos los prejuicios que debió atravesar y las horas de charlas que había tenido con su amado, para juntos prepararse para lo que se podía venir, en cuanto a la opinión pública.

Pero lo que más llamó la atención en las últimas horas, tuvo que ver, precisamente con su declaración en aquel programa, en donde le preguntaron cuál era su opinión sobre los fuertes dichos de un periodista.

En ese momento el columnista Adrián Pallares, dijo “Ernesto Tenembaum dijo que estabas por tener una huerfanita...”. Sobre esto, la nutricionista manifestó: "Todos tienen derecho de pensar distinto. Es normal que una persona piense eso".

Pero luego, continuó: “ La verdad es que cuando una persona se enamora, y no es ninguna locura lo que me pasa, yo quiero que me quede algo de él, en algún momento no lo voy a tener más. Para mí saber que hoy está sembrándose esto que hoy es un feto, pero el día de mañana va a ser mi bebé con él y a mí me llena de alegría”, manifestó Estefanía.

Desde entonces, la frase se volvió viral, por parte de los detractores de la pareja y de quienes comparten la alegría de Alberto y Estefanía.