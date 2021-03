Mica Viciconte liquidó a Ivana Nadal :"Me da vergüenza porque hay gente que muere"

Las declaraciones de Ivana Nadal días atrás, siguen generando repercusión. La modelo había destacado que usar barbijo era perjudicial para el sistema respiratorio de las personas, lo que le generó una lluvia de críticas. Muchos la tildaron de irresponsable por dar un mensaje equivocado en plena pandemia del coronavirus.

Ante esot, Mica Viciconte se mostró indignada por la frase de Nadal y la trató de irresponsable: "Me da vergüenza, hay gente que se está muriendo. Flaca, ¿dónde estás? Se ve que no le tocó a nadie de cerca para decir esta pelotudez. No des un mensaje del cual estás equivocada. Quieras o no, Ivana es una comunicadora y hay gente que la escucha. Eso que está comunicando lo tiene que decir un médico", señaló en Show Attack.