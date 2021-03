Rocío Oliva lleva a la Justicia a Vanesa Maradona

Hace unas semanas, Vanesa Maradona confesó en Los ángeles de la mañana una fuerte verdad sobre Rocío Oliva. Sucede que la primera afirmó que la segunda arrojó a Diego Armando de unas escaleras por una pelea que tuvieron en su mansión de Dubai. Esta lesión le provocó una fractura en su brazo y debió someterse a una operación.



Ahora, la futbolista lleva a la familiar ante la Justicia por calumnias e injurias, dado que antes le había pedido que se retractara. De esta manera, a lo largo de esta semana tendrán una serie de encuentros donde podrán dirimir la situación mediante sus asesores legales y dejando de lado la lo mediático.



Durante sus últimas apariciones públicas, Vanesa no sólo habló del tema sino que además incurrió en una complicidad con otras personas que estuvieron presentes en este fatídico hecho. Además acusó a su exmarido por no actualizar la cuota alimentaria de la hija en común, de malos tratos y una mudanza obligada pues en su momento no tenía ingresos para poder solventar su hogar.