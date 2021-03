Greg Grunberg recuerda su participación en Héroes

Desde el próximo lunes, y de lunes a viernes a las 00.40, SyFy comenzará a emitir Héroes, la multipremiada serie que se adelantó al boom y fanatismo por los superhéroes. Diario Hoy dialogó en exclusiva con Greg Grunberg, Matt Parkman en la serie, para recordar detalles del programa.

—Cuando decidiste ser actor, ¿imaginaste que la fantasía, la ciencia ficción y los cómics estarían tan presentes en tu trabajo?



—No, yo quería hacer comedias, y tuve algunas oportunidades. Pero es gracias a J. J. Abrams, mi gran amigo, que él me hizo amar este universo, ha desarrollado una cantidad increíble de historias. De hecho ni siquiera coleccionaba cómics, aunque sí consumía programas de superhéroes y trabajé con Kevin Smith en un show que iba a los orígenes de los héroes.

—¿No tenías de niño un héroe favorito?



—No, y de hecho ahora escribí DreamJumper, una novela gráfica en donde un niño puede salvar a sus amigos de las pesadillas. Ya tenemos dos volúmenes y seguramente haremos una serie.

—¿Creés que Héroes disparó el fanatismo por los cómics y héroes?



—En el momento que la hicimos no había grandes presupuestos, pero sí sabíamos del apetito que había por los héroes, y en televisión aún no se había explorado esto, y menos de gente común con poderes. El secreto del éxito fue acompañarlos en su descubrimiento y exploración. Mi personaje podía leer mentes, era algo increíble. Hoy en día The Boys, tal vez, se acerca a esto, y creo que sin Héroes no hubiera existido. Además, cuando nosotros hicimos el programa no había redes sociales para potenciar la propuesta como ahora.